Für Itten, Ndoye und Zakaria ist es das erste Aufgebot in diesem Jahr. Hinter jenem von Frei stand ein Fragezeichen, weil der 33-Jährige beim FC Basel zuletzt nicht mehr erste Wahl war.

Murat Yakin setzt beim letzten Zusammenzug des Schweizer Nationalteams vor der WM in Katar auf Routine und verzichtet auf Experimente. Nebst den Arrivierten um Captain Granit Xhaka bietet der Nationalcoach Cedric Itten, Dan Ndoye, Denis Zakaria und Fabian Frei für die Nations-League-Spiele in Spanien (24. September) und gegen Tschechien (27. September) auf.

Kaum Überraschungen: Yakin setzt in der Nations League auf Frei, Ndoye und Itten

