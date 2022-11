Präsentiert stolz sein Trikot: Alejandro Garnacho. Bild: www.imago-images.de

Garnacho macht Ronaldo vergessen und 9 weitere Highlights des Fussball-Wochenendes

Nach seinem Treffer in der Europa League erzielt der junge Alejandro Garnacho einen weiteren wichtigen Treffer für Manchester United. Mbappé zeigt seinem Gegenspieler, was er in der Hose hat. Chelsea wartet weiter auf die Potter-Magie und weitere Highlights des Fussball-Wochenendes.

Moritz Meister Folge mir

Kylian Mbappé zeigt, was er hat

Vielleicht hat Kylian Mbappé zu oft Interviews vom ehemaligen deutschen Torwart Oliver Kahn angeschaut. Nach dem 5:0-Sieg von Paris-Saint-Germain gegen AJ Auxerre greift sich der junge Franzose in den Schritt und zeigt dem Ersatz-Goalie der Gäste, Donovan Leon, was er ihn der Hose hat. Mbappé will mit der provokanten Geste wohl beweisen, dass er die von Kahn einst geforderten «Eier» hat.

Kylian Mbappé zeigt, was er hat. Video: streamja

Wer kann der kann

Mit Gerard Piqué verlässt ein einstiger Weltklasse-Verteidiger die Fussball-Bühne. Wie gut der Spanier einmal war, stellte der FC Barcelona auf seinen Social-Media-Kanälen zur Schau. Dort ist der Spanier mit all seinen gewonnenen Trophäen im Camp Nou zu sehen. 30 Titel sammelte er auf Vereinsebene, hinzu kommen noch je ein Welt- und Europameisterschaftstitel.

Den darf man auch mal machen

Beim FC Köln läuft es in dieser Saison einfach noch nicht rund. Aus im Europa-Pokal und in der Liga kommt der FC auch nicht in Tritt. Sinnbildlich dafür war die Aktion von Kölns Stürmer Sargis Adamyan bei der 0:2-Niederlage der Kölner gegen Hertha BSC. Der Angreifer wurde nach einem schönen Dribbling von Linton Maina, wenige Meter vor dem Tor freigespielt und hätte den Ball nur noch ins leere Tor einschieben zu brauchen. Doch leichter gesagt als getan, der Armenier schaffte es nämlich tatsächlich noch den Ball über das Tor zu schiessen.

Adamyan vergibt riesengrosse Chance zum Ausgleich. Video: streamja

Zauberfuss Christian Gross

Beim Spiel von Werder Bremen gegen RB Leipzig erfüllte sich der Bremer Christian Gross den Traum eines jeden Fussball-Fans. Der 33-jährige Mittelfeldspieler traf bei der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft zum zwischenzeitlichen 1:1. Für Gross war es im 50. Bundesligaspiel der erste Treffer und dieser konnte sich sehenlassen. Von der Sechzehner-Kante schlenzte er den Ball in den Torwinkel.

Christian Gross hat ganz viel Gefühl im Fuss. Video: streamja

Potters Zauberkräfte wirken noch nicht

Beim FC Chelsea läuft es aktuell nicht rund, die «Blues» verloren bei Newcastle United mit 0:1 und liegen aktuell nur auf Platz acht der Tabelle. Der Mannschaft von Graham Potter fehlt momentan noch etwas der Zauber, denn der Abstand zu den Champions-League-Plätzen beträgt mittlerweile schon acht Punkte.

Wer will schon ein Iwobi-Trikot?

Beim FC Everton läuft es aktuell auch nicht. Die Mannschaft aus Liverpool verlor am Wochenende gegen den AFC Bournemouth mit 0:3. Die Fans der «Toffees» waren nach Abpfiff auch nicht so glücklich mit der Leistung ihrer Mannschaft. Alex Iwobi schenkte zur Versöhnung einem Fan sein Trikot, doch dieser wollte das Shirt gar nicht haben und schmiss es direkt wieder zurück aufs Spielfeld.

Grifo mit besonderem Hattrick

Im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres 2022, sorgte Vincenzo Grifo mit einem Hattrick in den ersten 20. Minuten für den frühesten Dreierpack eines Bundesligaspielers seit über 30 Jahren. Zwei seiner drei Treffer beim 4:1-Sieg des SC über Union Berlin erzielte der Italiener dabei vom Elfmeterpunkt aus. Kurios war zudem, dass es im ganzen Spiel gleich vier Penaltys gab, jeweils zwei für beide Teams.

Toney zeigt Southgate, was er kann

In den WM-Kader der englischen Nationalmannschaft für Katar hat es Ivan Toney nicht geschafft. Doch der Stürmer des FC Brentford, liess sich davon nicht schockieren. Seine Torjäger-Qualitäten bekam der englische Meister Manchester City am Wochenende gleich doppelt zu spüren. Toney traf zweimal und führte sein Team so zum 2:1-Sieg gegen den grossen Favoriten. Ob England so einen Torjäger bei der WM nicht noch vermissen wird, wird sich zeigen.

Garnacho macht Ronaldo vergessen

Wer braucht schon einen Cristiano Ronaldo? Dieser Gedanke dürfte Erik ten Hag wohl nicht neu sein. Am Wochenende fehlte der Portugiese aufgrund einer Krankheit mal wieder im Kader der «Red Devils». Doch vermisst hat ihn wohl keiner, denn die Show machte am Ende ein anderer – Alejandro Garnacho. Der 18-jährige Argentinier wurde in der 72. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselte und traf in der Nachspielzeit zum viel umjubelten Siegtreffer für United. Manchester United springt dank des 2:1-Siegs in Fulham auf Platz fünf.

Garnacho mit dem Sieg-Treffer. Video: streamja

Napoli bleibt eine Klasse für sich

Der SSC Neapel bleibt das Mass aller Dinge in der Serie A. Im 15. Ligaspiel gewinnt die Mannschaft von Luciano Spalletti bereits zum 13-Mal. Durch den 3:2-Sieg gegen Udinese Calcio beträgt der Vorsprung von Napoli auf den Tabellenzweiten AC Milan bereits acht Punkte.