FCZ Frauen schlagen Luzern deutlich – Aarau kommt nicht vom Fleck

Nach der Niederlage gegen YB im letzten Spiel finden die FCZ Frauen beim deutlichen 3:0-Triumph über Luzern wieder auf die Siegesstrasse zurück. Der FC Aarau verliert erneut und steht nach sieben Spielen mit zwei Punkten und nur einem Treffer da.

Mit einem Lattenknaller aus rund 20 Metern demonstrierte der FC Zürich schon zu Beginn der Partie seine Ambitionen. Mit einem Tor durch die Routinière Fabien Humm konnten die Zürcherinnen noch vor dem ersten Pausenpfiff auf 1:0 stellen. In der zweiten Halbzeit zeigten sich die FCZ Frauen in der Offensive zwingender und erhöhten das Score durch einen Kopfballtreffer von Romy Baraniak und einem Tor von Viktoria Pinther auf 3:0. Die Luzernerinnen hatten dem Offensivfurioso der Leaderinnen wenig entgegenzusetzen.

Für die Frauen des FC Aarau endete auch das Kellerduell gegen den FC Thun Berner-Oberland in einer Enttäuschung. Aarau geriet bereits in der achten Minuten durch einen Thuner Penalty ins Hintertreffen. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Joni Bandi einen Abpraller zur 2:0-Führung für die Bernerinnen. In der 81. Minute kämpfte sich Aarau mit einem Kopfballtor von Flavia Lüscher zurück – der Ausgleich gelang den Aargauerinnen aber nicht mehr.

In der Partie zwischen dem FC Basel und Servette Chênois sicherten sich die Baslerinnen in Extremis einen Punkt. In der 13. Minute stellte Milena Nikolic für die FCB-Frauen auf 1:0 – kurz nach der Pause glichen die Genferinnen mit einem verwandelten Penalty aus. In der 63. Minute konnten die Westschweizerinnen die Partie durch einen Treffer der Nationalspielerin Sandrine Mauron gar drehen. Die Baslerinnen warfen daraufhin alles nach vorne – in der 94. Minute wurden die Offensivbemühungen mit dem Ausgleich belohnt.

Weniger Glück hatten die Frauen des FC Rapperswil-Jona im Kantonsderby gegen St. Gallen. Vor der Pause erzielte Gianna Klucker zwar den Führungstreffer für die Rapperswilerinnen, die Frauen aus St. Gallen erhöhten aber nach der Pause die Geschwindigkeit markant und konnten die Partie mit einem Treffer von Fabienne Dörig und einem Doppelschlag von Eva Bachmann drehen.

In Bern brauchte YB gerade mal eine Minute, um gegen GC in Führung zu gehen. Courtney Aliza Strode traf für die Schwarz-Gelben. So früh wie der Berner Führungstreffer kam, so spät schafften die Zürcherinnen den Ausgleich. In der 90. Minute traf Pfister zum 1:1 und sicherte GC einen Punkt.