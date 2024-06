Mbappé sprach an einer Medienkonferenz über seine Zeit in Paris. Bild: keystone

Mbappé über PSG: «Manches machte mich unglücklich» – Klub spricht ihm jegliche Klasse ab

Die letzte Saison von Kylian Mbappé im PSG-Trikot brachte viel Konflikte mit sich. Nach seinem Abschied stichelt der Superstar nun gegen seinen Ex-Klub.

Mehr «Sport»

Nach seinem Wechsel zu Real Madrid hat Star-Angreifer Kylian Mbappé mit gemischten Gefühlen auf seine letzte Saison bei Paris St. Germain zurückgeblickt. «Bei PSG war ich nicht unglücklich, das würde bedeuten, dass ich allen ins Gesicht spucke, die mich verteidigt haben», sagte der Kapitän der französischen Fussball-Nationalmannschaft am Dienstagabend, aber «manche Dinge und Leute machten mich unglücklich». Dies wollte er jedoch nicht zeigen, da er das Team als Anführer sonst negativ beeinflusst hätte: «Man folgt niemandem, der seinen Ärger mit sich herumträgt.»

«Man hat heftig mit mir gesprochen.» Kylian Mbappé

Laut Mbappés Angaben hatte der Klub im vergangenen Sommer gedroht, ihn die gesamte Saison nicht spielen zu lassen. Dies sei die Reaktion darauf gewesen, dass Mbappé die Vertragsoption auf einen Verbleib bis 2025 nicht ziehen wollte. «Man hat es mir gesagt, man hat es mir zu verstehen gegeben, man hat heftig mit mir gesprochen», sagte der 25-Jährige.

«Ohne sie hätte ich nie wieder einen Fuss auf den Platz gesetzt.» Mbappé über Luis Enrique und PSG-Berater Luis Campos

Trainer Luis Enrique und PSG-Berater Luis Campos hätten ihn «gerettet, ohne sie hätte ich nie wieder einen Fuss auf den Platz gesetzt», sagte Mbappé, der bei der Reise des Klubs nach Japan und Südkorea in der Saisonvorbereitung aus dem Kader gestrichen worden war. Unter diesen Bedingungen habe er «seine beste Saison» gespielt. Nun sei er «befreit und erleichtert», sagte Mbappé, nachdem er einen Vertrag bis 2029 bei den Königlichen unterschrieben hatte.

Die Reaktion der Gegenseite liess nicht lange auf sich warten. So sprach eine Quelle aus dem Klub mit Le Parisien über die Kommentare von Mbappé, die in ihren Augen gegen Besitzer Nasser Al-Khelaifi gerichtet waren. Demnach sei die Meinung bei PSG, dass ihr Ex-Spieler als Person «absolut keine Klasse hat». Al-Khelaifi habe nie irgendetwas diktiert, so die Quelle, die anfügt: «Trainer Enrique hat das sogar gesagt, und trotzdem behauptet Mbappé solche Dinge.» (nih/t-online)