Der Meisterpokal wird künftig nach einem Playoff-Final in die Höhe gestemmt. Bild: KEYSTONE

Die Revolution ist Tatsache – der Fussballmeister wird in Playoffs ermittelt

Die Abstimmung wurde mit Spannung erwartet – und führte zu einer Revolution. Nicht dass die Super League von 10 auf 12 Teams aufgestockt wird, sorgt und wird weiterhin für Gesprächsstoff sorgen. Sondern die Tatsache, dass der Meister neu in Playoff-Finals erkoren wird.

Die Swiss Football League hat an ihrer ausserordentlichen Generalversammlung in Ittigen eine revolutionäre Modusänderung für die Super League beschlossen. Ab der Saison 2023/24 wird die höchste Liga des Schweizer Profifussballs zwölf statt, wie bisher, zehn Klubs umfassen. Dafür war eine Zweidrittelsmehrheit der Stimmen notwendig.

Überdies werden der Meistertitel, die Europacup-Startplätze und der Abstieg nach einem Grunddurchgang mit 32 Runden am Schluss in Playoffs ausgespielt. Dafür war nur das einfache Mehr an Stimmen nötig.

So funktioniert es neu: Ein Modus mit Playoffs? Heute geht es um die Zukunft des Schweizer Fussballs

Die Saison 2022/23 wird noch nach dem alten, 2003 eingeführten Modus mit zehn Mannschaften und einer Doppelrunde (36 Spiele) durchgeführt. (ram/sda)