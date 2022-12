Tragische Figur: Romelu Lukaku kam zur Pause rein und wurde statt zum Helden zum Chancentod. Bild: keystone

Belgien bringt gegen Kroatien nichts zustande und ist ausgeschieden

Belgien, der WM-Dritte von 2018, scheidet in Katar in den Gruppenspielen aus. Die Belgier erreichten gegen Kroatien nur ein 0:0 und müssen Marokko und Kroatien den Vortritt lassen.

Der Stand in der Tabelle zwang die Belgier, die aktive, den Sieg suchende Mannschaft zu sein. Bemühungen waren zu erkennen, aber schon ab Beginn der zweiten Halbzeit suchten die Kroaten das Tor, während sich die Belgier in die eigene Platzhälfte zurückdrängen liessen.

Aus dem Nichts und nach einem tollen Solo von Yannick Carrasco kam Belgien dennoch zur wohl grössten Chance, die man sich vorstellen kann. Vor dem eingewechselten Romelu Lukaku präsentierte sich das zu einem Drittel leere Tor, aber der Stürmer von Inter Mailand wuchtete den Ball an die Innenseite des Pfostens. Nach 87 Minuten hätte Lukaku auch mit einem eher zufälligen Querschläger beinahe getroffen, und nach 89 Minuten konnte er den Ball vor der Torlinie erneut nicht kontrollieren. Er war nahezu der einzige Belgier mit reellen Torchancen, er allein hätte Belgien weiterbringen können.

Lukaku hatte das Wettkampfglücklich wahrlich nicht auf seiner Seite. Video: SRF

Schwein gehabt in Halbzeit eins

In der ersten Halbzeit verursachte Carrasco einen vermeintlichen Foulpenalty. Schiedsrichter Anthony Taylor zeigte auf den Punkt, aber auf Empfehlung des Videoassistenten nahm er den Entscheid wegen eines Offsides zurück. So notierte man denn in der komplett unansehnlichen ersten Halbzeit bei beiden Mannschaften gleich viele Torschüsse. Je null.

Glück für die Belgier, dass hier ein Abseits erkannt wurde. Bild: FIFA

So gesehen begann der Match effektiv in der 46. Minute. Mit einem harmlosen Kopfball von Lukaku und einem wuchtigen Schuss von Mateo Kovacic, der Goalie Thibaut Courtois zu einer erstklassigen Parade zwang.

Vor vier Jahren in Russland erreichte Belgiens «Goldene Generation» ihren Zenit. Man unterlag dem nachmaligen Weltmeister Frankreich im Halbfinal und gewann das Spiel um den 3. Platz gegen England. In Katar präsentierte sich die Mannschaft überreif: In der Startaufstellung der Partie gegen Kroatien standen sieben Spieler im Alter zwischen 30 und 35 Jahren. Und keiner war jünger als 27.

Der Frust muss raus bei Lukaku – die Ersatzbank muss dran glauben. Video: streamja

Kroatien - Belgien 0:0

Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan. - 43'984 Zuschauer. - SR Taylor (ENG).

Kroatien: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic; Modric, Kovacic (92. Majer); Kramaric (64. Pasalic), Livaja (64. Petkovic), Perisic.

Belgien: Courtois; Dendoncker (72. Tielemans), Alderweireld, Vertonghen; Meunier (87. Eden Hazard), Witsel, De Bruyne, Castagne; Trossard (59. Thorgan Hazard), Mertens (46. Lukaku), Carrasco (72. Doku).

Bemerkungen: Belgien ohne Onana (gesperrt). 60. Pfostenschuss Lukaku. Verwarnungen: 67. Dendoncker. (ram/sda)