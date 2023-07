Die Noten zum 0:0 gegen Norwegen: Thalmann überflügelt alle – Piubel enttäuscht

Welcome to Australia: 26 typische Bilder aus Down Under

Im unendlichen Transfer-Drama um Kylian Mbappé gibt es nur Verlierer

Die aktuelle Situation von Kylian Mbappé, PSG und Real Madrid wirft auf keinen der Beteiligten ein gutes Licht – doch es gibt einen Ausweg.

Kylian Mbappé will weg. Aber erst in einem Jahr. Paris Saint-Germain hingegen will den 24-Jährigen sofort verkaufen, sollte er seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Dies hat der Stürmer aber bereits ausgeschlossen. So stehen Klub und Spieler vor unüberbrückbar scheinenden Differenzen – und so geht das unendliche Transfer-Drama weiter.