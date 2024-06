«Beinahe schon titelreif» – das schreibt die Presse zum deutschen Gala-Sieg

«Die stimmgewaltige Begleitung der schottischen Fans beim Abspielen ihrer inoffiziellen Hymne ‹Flower of Scotland› erinnerte an den wuchtigen Gesangsvortrag der brasilianischen Anhänger vor dem WM-Halbfinale 2014. Die aktuellen EM-Hoffnungsträger liessen sich davon allerdings ebenso wenig beeindrucken wie die späteren Weltmeister bei ihrem historischen 7:1, der ihnen den Weg ins Finale ebnete. Davon sind Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team noch weit entfernt, doch der erste Schritt ins Turnier hätte kaum überzeugender ausfallen können. Die deutsche Mannschaft lieferte beim hochverdienten 5:1 einen in jeder Hinsicht überzeugenden Auftritt ab, der Mut macht und Fesseln lösen kann. Allerdings präsentierten sich die in der Defensive überforderten und in der Offensive völlig harmlosen ‹Bravehearts›, die von ihren letzten zehn Spielen nur eines gegen Gibraltar gewinnen konnten, als überaus dankbarer Gegner.»