Emotionale Szenen nach dem EM-Aus im Penaltyschiessen gegen Frankreich – Ronaldo tröstet Pepe. Bild: keystone

Tränen des Abschieds? 41-jähriger Pepe will noch nicht über Rücktritt sprechen

Nachdem João Félix mit seinem Fehlschuss im Penaltyschiessen im EM-Viertelfinal gegen Frankreich das Ausscheiden der Portugiesen besiegelt hatte, flossen die Tränen für einmal nicht bei Cristiano Ronaldo, sondern bei seinem Teamkollegen Pepe. Für den 41-jährigen EM-Dinosaurier ging mit dem Viertelfinal-Aus wohl auch seine lange Karriere im portugiesischen Dress zu Ende.

Cristiano Ronaldo, der mit 39 Jahren ebenfalls zu den ältesten EM-Teilnehmern gehört, war es dann auch, der Pepe nach dem Spiel tröstend in den Arm nahm. «Das bedeutet mir sehr viel. Wir müssen durch diese schmerzhafte Phase gehen», sagte Pepe anschliessend über die emotionale Geste seines Teamkollegen. Das gestrige Spiel war das 346. Mal, dass Pepe und Ronaldo gemeinsam auf dem Platz standen – 241-mal für Real Madrid und 105-mal für die portugiesische Nationalmannschaft.

Was Ronaldo in diesem emotionalen Moment genau zu ihm gesagt hat, wollte Pepe nicht verraten: «Das will ich nicht sagen», erklärte er den Medien, «aber wir sind sehr traurig, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten und ausgeschieden sind.» Gemäss der portugiesischen Zeitung «O Jogo» habe Pepe zu Ronaldo gesagt: «Danke für alles, Bruder.» Dieser habe geantwortet: «Alles für Portugal.»

Waren das, was wir gestern auf dem Platz gesehen haben, Tränen des Abschieds? Nach dem EM-Aus will Pepe davon noch nichts wissen: «Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über einen sicheren Abschied aus der Nationalmannschaft zu sprechen. Ich werde später die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen». Auch Portugal-Coach Roberto Martinez wollte Pepes Tränen nicht als Zeichen des Abschieds deuten: «Er hat geweint, weil es schwer ist, zu akzeptieren, mit so einer Leistung auszuscheiden.»

Pepe und Ronaldo liefen gemeinsam für Real Madrid auf. Bild: imago sportfotodienst

Pepe, seit dem 1. Juli vereinslos, stellte mit seiner EM-Teilnahme einen Rekord auf. Im EM-Auftaktsspiel gegen Tschechien löste er mit 41 Jahren und 113 Tagen den ungarischen Torwart Gabor Kiraly als ältesten Spieler der Turniergeschichte ab. Der in Brasilien geborene Verteidiger gab sein Debüt für die Nationalmannschaft mit 24 Jahren vergleichsweise spät, da er den portugiesischen Pass erst im Jahr 2007 erhalten hatte.

In der Champions League kam er bereits einige Jahre zuvor zu seinem erten Einsatz. Mit 19 Jahren bestritt er mit dem FC Porto sein erstes Spiel in der Königsklasse. Fast 20 Jahre später löste Pepe, der inzwischen wieder zu Porto zurückgekehrt war, Francesco Totti als ältesten Champions-League-Torschützen ab. Im November 2023 traf er mit 40 Jahren und 254 Tagen gegen Antwerpen.

Ob die Neuauflage des EM-Finals von 2016 für Pepe und Cristiano Ronaldo der letzte Auftritt für die portugiesische Nationalmannschaft war, wird sich zeigen. Bis jetzt hat keiner von beiden offiziell den Rücktritt bekannt gegeben. Noch vor kurzem hatte Pepe dazu gesagt: «Ich höre auf, wenn Cristiano aufhört.» (kat)