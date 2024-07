Traurige deutsche Gesichter nach dem EM-Aus. Bild: keystone

«Für uns seid ihr die Sieger» – Deutsche Medien trotz EM-Aus euphorisch

Nach der bitteren 1:2-Niederlage im Viertelfinal gegen Spanien ist die Europameisterschaft für Gastgeber Deutschland zu Ende. Die Presse blickt dennoch zuversichtlich in die Zukunft.

Mehr «Sport»

Bitterer kann eine Niederlage kaum sein: In der 119. Minute – kurz vor Ende der Verlängerung – kassierte Deutschland am Freitagabend gegen Spanien das entscheidende Gegentor. Im EM-Viertelfinal. Als Gastgeber des Turniers.

Dementsprechend traurig waren die Deutschen nach dem Abpfiff des Spiels in Stuttgart. Allen voran Toni Kroos, dessen grosse Karriere mit dieser 1:2-Niederlage gegen seine Wahlheimat Spanien endet, sowie Thomas Müller und Manuel Neuer, für die es beide der letzte Einsatz an einem grossen Turnier gewesen sein könnte, wurden emotional und kamen gar den Tränen nah.

Die Stimmung in den deutschen Medien ist am Tag nach dem EM-Aus aber eine ganz andere. Bild, Sport1 und Co. hadern zwar mit der auch aufgrund des nicht gegebenen Handelfmeters in der Verlängerung mit dem Ausgang des Spiels, blicken aber gleichzeitig regelrecht euphorisch in die Zukunft. Ein Überblick:

Bild

Bild: screenshot bild.de

«Oh, wie ist das bitter! Oh, wie traurig! Wie tragisch!»

«Unser Sommermärchen-Traum ist dramatisch geplatzt! Auch an einem Gefängniswärter aus England. An Schiri Anthony Taylor!



Wir weinen mit Euch! Mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und seinen Spielern. Es war ein dramatischer Kampf in Stuttgart.



Wir weinen auch vor Wut! DER Aufreger des Spiels nach den Toren von Olmo (52.) und Wirtz (89.) in der 106. Minute: Musiala schiesst Cucurella aus rund 20 Metern an die Hand, die klar rausgeht. Und das soll kein Elfer sein?»

quelle: bild.de

Sport1

Bild: screenshot sport1.de

«Endlich muss man sich als deutscher Fussball-Fan nicht mehr verstecken.»

«Auch wenn es nicht zum Titel gereicht hat, war dieses Turnier ein voller Erfolg. Diese Partie wird man vielleicht in ein paar Jahren als Startschuss für neue, erfolgreiche Zeiten im deutschen Fussball bewerten.



Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team haben es geschafft, dass man sich endlich wieder auf Spiele der Nationalmannschaft freut. Sportlich ist natürlich noch Luft nach oben. Es geht immer besser, Nagelsmann und Co. dürfen jetzt nicht nachlassen. Trotzdem bleibt festzuhalten: Deutschland ist zurück in der Fussball-Weltspitze!»

quelle: sport1.de

Sky

«Stilvoll raus – dann werden wir halt Weltmeister!»

«Das Ausscheiden im Viertelfinal ist bitter, aber keine Schande, sondern ein Abgang mit Stil.



In den vergangenen Wochen hat das DFB-Team etwas geschafft, was sich monatelang zuvor nicht abgezeichnet hatte. Sie hat im eigenen Land eine Aufbruchstimmung erzeugt. Die Spieler haben auch abseits des Platzes dazu beigetragen, dass wir Deutschen drei Wochen im EM-Fieber waren.



Es bleibt zu hoffen, dass Nagelsmann nicht beim erstbesten Angebot die Flucht ergreift, sondern sich die Zeit nimmt, etwas aufzubauen. Auf einem Fundament, das in den letzten Wochen gelegt wurde. Mit Spielern, die hungrig und bereit sind, die neue DFB-Ära einzuläuten. Dann werden wir halt Weltmeister!»

quelle: sky.de

Spiegel

Bild: screenshot spiegel.de

«Wenn es stimmt, dass sich deutsche Fans und die Mannschaft über Jahre entfremdet haben, dann war dieses gemeinsame Feiern, dieses Viertelfinale, diese EM eine gewaltige Annäherung.



Nach dem Aus gegen Spanien hatte man als Beobachter das Gefühl, dass Deutschland bei der WM 2026 eher um den Titel mitspielen dürfte, denn ein drittes Mal in Folge in der Gruppenphase zu scheitern.



Europameister wird eine andere Nation. Aber diesen Erfolg hat sich das DFB-Team gesichert.»

quelle: spiegel.de

Zeit

Bild: screenshot zeit.de

«Nach dem Spiel flossen Tränen des Schmerzes und der Wut, doch eine böse Stimme gegenüber Mannschaft oder Trainer war nicht zu hören. Man feiert ihre Siege und man trauert wieder mit ihr, man leidet mit und ärgert sich, in dem Fall über den Schiedsrichter. Das Land hat sich trotz der Niederlage wieder mit der Nationalmannschaft versöhnt. Sie hat Fans zurückgewonnen.»

Spanische Medien

Marca

Bild: marca.com

«Spanien bricht einen historischen Fluch.»

«Heldentat von Spanien. Zum ersten Mal schlug es den Gastgeber einer Europa- oder Weltmeisterschaft.



In einem Spiel mit Verlängerung, Epos und Grossartigkeit schreibt Spanien eine unvergessliche Seite der Geschichte. Ein Sprung von Merino besiegelt einen historischen Nachmittag.»​ quelle marca.com

Mundo Deportivo

Bild: screenshot mundodeportivo.com

«Das spanische Nationalteam hat wieder einmal das ganze Land zum Träumen gebracht.» quelle: mundodeportivo.com

AS

Bild: as.com

«Per Kopf in Richtung Mbappé.»

«Merinos Tor verhalf Spanien zum Ruhm und besiegelte Kroos' Abschied vom Fussball (Danke schön, Toni!). Endlich war das Ufer erreicht, wir konnten es mit unseren Händen berühren. Mbappé und Frankreich warten auf La Roja, die endlich wusste, wie es ist, gegen die Heimmannschaft zu gewinnen.» quelle: as.com

Internationale Medien

Guardian (England)

«Mikel Merino bricht das Herz der Gastgeber. Deutschlands zweites Sommermärchen ist zu Ende, aber das von Spanien geht weiter.»

La Repubblica (Italien)

«Spanien gewinnt das Derby der beiden schönsten Mannschaften Europas. Das Einzige, was schade ist, ist, dass wir eine der beiden besten Mannschaften des Turniers verabschieden müssen und mit ihr Champions wie Kroos im letzten Spiel seiner Karriere, Kimmich, Wirtz und Musiala.»

(nih)