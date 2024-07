João Félix ist im Penaltyschiessen Portugals tragische Figur – Frankreich im Halbfinal

Diese Chance bietet sich ihm nun nicht mehr. Stattdessen trifft Frankreich am Dienstag in München auf Spanien, das sich gegen Deutschland etwas glücklich 2:1 nach Verlängerung durchsetzte.

Es war über weite Strecken fussballerische Magerkost, welche die EM-Finalisten von 2016 boten. Eine Stunde lang ereignete sich im Volksparkstadion so gut wie nichts. Dann kreierten die beiden Teams während einer Viertelstunde Chancen beinahe im Minutentakt. Erst war Portugal am Drücker. Doch weder Bruno Fernandes nach tollem Steckpass von João Cancelo noch Vitinha aus sieben Metern konnten ihre grossen Möglichkeiten nutzen. Auf der anderen Seite vergaben Randal Kolo Muani und Eduardo Camavinga aus bester Position. Und auch der Schlenzer des eingewechselten Ousmane Dembélé verfehlte das Tor knapp.

Beinahe wäre es jedoch gar nicht zur Penalty-Lotterie gekommen. Bruno Mendes hatte in der letzten Minute der Verlängerung die grosse Chance, das Spiel zugunsten der in der Schlussphase aktiveren Portugiesen zu entscheiden. Doch sein Versuch aus 15 Metern und mit freier Schussbahn war zu unplatziert.

Frankreich beendete damit ein Penaltytrauma. 2022 und 2006 verloren Les Bleus den WM-Final vom Punkt, vor drei Jahren scheiterten sie im EM-Achtelfinal an der Schweiz und Yann Sommer. Letztmals erfolgreich im Penaltyschiessen waren die Franzosen an der Heim-WM 1998, als sie auf ihrem Weg zum Titel Italien im Viertelfinal eliminierten.

1984 und 2000, als Frankreich den EM-Titel gewann, eliminierte die Équipe Tricolore Portugal jeweils im Halbfinal – beide Male in der Verlängerung. Nun setzte sich der zweifache Europameister im Penaltyschiessen durch. Während auf französischer Seite alle Schützen souverän verwandelten, setzte mit João Felix der dritte portugiesische Schütze seinen Versuch an den Pfosten.

In der Neuauflage des EM-Finals von 2016 setzt sich Frankreich nach 120 torlosen Minuten in Hamburg 5:3 im Penaltyschiessen durch. Im Halbfinal wartet Spanien.

