Okfaro zeichnet sich in der Serie A besonders durch seine Effizienz aus. Bild: www.imago-images.de

Noah Okafor glänzt in der Serie A mit Effizienz – und heute braucht Milan seine Tore

Noah Okafor trifft mit der AC Milan heute Abend (21 Uhr) auf die AS Roma. Der Schweizer kommt bei den Italienern vor allem als Joker zum Einsatz und besticht dabei mit seiner Effizienz.

Seit vergangenem Sommer kickt der Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor in der italienischen Serie A für die AC Milan. Bei seinem vorherigen Verein Red Bull Salzburg kam der heute 23-Jährige noch regelmässig zum Einsatz und erzielte 2022/23 in 32 Spielen zehn Tore und fünf Assists. Bei der AC Milan muss sich Okafor seinen Platz noch erkämpfen. Meist von der Bank kommend, kam er in 30 gespielten Partien durchschnittlich zu 27 Einsatzminuten und erzielte dabei sechs Tore.

Okafor kommt zwar vergleichsweise wenig zum Einsatz, glänzt dafür in Sachen Effizienz. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, ist der Argentinier Lautaro Martinez vom Leader Inter Mailand der einzige Spieler, der pro Minute mehr Tore erzielt, als der Schweizer. Martinez braucht durchschnittlich 103 Minuten, bis er trifft, Okafor deren 118.

Bereits in den vergangenen beiden Saisons bei Red Bull Salzburg zeichnete sich Okafor durch seine Effizienz aus – zumindest in der Champions League. In der Saison 2021/22 traf er in sechs Partien drei Mal – er schoss alle 113 Minuten ein Tor. Deutlich weniger effizient ist Okafor hingegen im Dress der Schweizer Nati. In 21 Einsätzen traf er zwei Mal.

Milan braucht in der Europa League eine Wende

Auch am vergangenen Sonntag reichten dem 23-Jährige wenige Einsatzminuten, um ein Tor zu erzielen. Beim 3:3-Unentschieden zwischen der AC Milan und Sassuolo Calcio traf Okafor in der 84. Minute – nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung – und sicherte den Norditalienern einen Punkt.

In der heutigen Europa-League-Partie gegen die AS Roma wird Okafors Treffsicherheit als Joker erneut gefragt sein, ging das Hinspiel gegen den Ligarivalen doch mit 0:1 verloren. In der Serie A kann Milan mit 14 Punkten Rückstand auf Leader Inter nicht mehr um den Meistertitel mitreden – umso wichtiger dürfte für die Rossoneri ein gutes Abschneiden auf der europäischen Bühne sein. (kat)