UEFA verhängt Strafen gegen FC Basel – es droht eine Kurvensperre

Schweiz: UEFA Europa League 2025/26, FC Basel 1893 vs VfB Stuttgart - St. Jakob-Park, Basel: Fans von FC Basel mit einer Corel vor dem Spiel *** Switzerland UEFA Europa League 2025 26, FC Basel 1893 v ...
Die Spieler des FC Basel und des VfB Stuttgart betreten den St. Jakob-Park.Bild: www.imago-images.de

09.10.2025, 11:5809.10.2025, 11:58

Dem FC Basel droht nach den Vorkommnissen am Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart eine Kurvensperrung für ein Europa-Cup-Heimspiel. Die UEFA hat diese bedingt mit einer Probezeit von zwei Jahren ausgesprochen, wie aus einem am Mittwochabend publizierten Entscheid hervorgeht.

Der Grund für die Strafe ist das Zünden von Feuerwerk durch Fans während dem Europa-League-Spiel im St. Jakob-Park gegen Stuttgart am 2. Oktober. Darüber hinaus wird der FC Basel dafür mit 15'000 Euro gebüsst sowie mit 4750 Euro für das Werfen von Gegenständen und mit 12'000 Euro für das Versperren von Durchgängen. Die «Basler Zeitung» berichtete zuerst über die Sanktionen gegen den Club.

Hier kommt es zu Ausschreitungen in Basel:

Vor Europa-League-Kracher: Wüste Szenen zwischen Fans von Basel und Stuttgart

Gleichzeitig wird auch der VfB Stuttgart bestraft. Gegen den Bundesliga-Verein wurden ebenfalls wegen des Zündens von Pyros durch Fans eine Busse 20'000 Euro und eine bedingte Kurvensperrung verhängt, wie das Aufsichtsorgan der UEFA weiter schreibt. (sda)

Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball
1 / 54
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball

Saison 2025/26: Lausanne-Sport schafft den Sprung in die Conference League – dank einem überzeugenden 1:0-Auswärtssieg bei Millionenklub Besiktas Istanbul.
quelle: keystone / erdem sahin
Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt
Video: watson
