Europa League: Basel gewinnt gegen den VfB Stuttgart

epa12425526 FC Basel&#039;s Albian Ajeti (C) celebrates with his teammates after scoring the 1-0 goal during the UEFA Europa League league phase soccer match between FC Basel and VfB Stuttgart in Base ...
Der FC Basel gewinnt gegen den VfB Stuttgart.Bild: keystone

Mal wieder eine europäische Sternstunde in Basel: Der FCB schlägt den VfB Stuttgart

Dem FC Basel gelingt in der Ligaphase der Europa League ein Coup. Der Schweizer Meister bezwingt den Bundesligisten VfB Stuttgart vor heimischem Publikum 2:0.
02.10.2025, 20:0002.10.2025, 23:17

Acht Tage nach dem 1:2 beim ebenfalls in der Bundesliga spielenden FC Freiburg war Basel nach einer tollen Choreografie der Fans von Anfang an bereit. Albian Ajeti brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute in Führung.

Albian Ajeti mit dem 1:0.Video: SRF

Der 28-jährige Stürmer, der sich nach einer schwierigen Zeit zurückgekämpft hat, leitete den Treffer selber mit einer Balleroberung ein. Zwar verlor Basel den Ball kurzzeitig wieder, doch setzte Ajeti den Körper nach einem fahrlässigen Rückpass von Lorenz Assignon herrlich ein und liess Stuttgarts Goalie Alexander Nübel mit einem Flachschuss keine Chance. In der 84. Minute machte wohl der 13 Minuten zuvor eingewechselte Moritz Broschinski per Kopf mit dem 2:0 alles klar. Allerdings wäre schon der Schuss oder die Flanke von Xherdan Shaqiri ins Tor gegangen.

Allerdings hatte auch Stuttgart zwei Top-Möglichkeiten in der ersten Hälfte. Nach 26 Minuten köpfelte Ermedin Demirovic völlig freistehend übers Gehäuse. Zehn Minuten später scheiterte der ehemalige Spieler von St. Gallen mit einem Penalty an Basels Keeper Marwin Hitz, dem auch sonst einige Top-Paraden gelangen, beispielsweise in der 58. Minute, als er nach einem Kopfball aus kurzer Distanz von Chema Andrés mirakulös rettete.

Marwin Hitz gegen Stuttgart
Hitz war gegen Stuttgart nicht zu bezwingen.Bild: sofascore.com

In der zweiten Halbzeit kam nur noch wenig vom FCB. Doch kämpften die Schützlinge von Trainer Ludovic Magnin, der mit Stuttgart 2007 deutscher Meister geworden war, weshalb es für ihn eine spezielle Partie war, leidenschaftlich und verdienten sich damit auch das nötige Glück gegen ein Team, das nach drei Siegen in Serie voller Selbstvertrauen nach Basel gereist war. So erlebten die Basler Fans eine weitere magische Nacht in einem europäischen Wettbewerb.

Nächster Gegner des FCB in der Europa League ist am 23. Oktober auswärts Olympique Lyon, der Tabellen-Zweite der Ligue 1.

Basel - Stuttgart 2:0 (1:0)
33'650 Zuschauer. - SR Massa (ITA).
Tore: 3. Ajeti 1:0. 84. Broschinski 2:0.
Basel: Hitz; Vouilloz, Daniliuc, Adjetey, Schmid; Koindredi (71. Bacanin), Leroy; Agbonifo (61. Salah/90. Barisic), Shaqiri, Otele (71. Soticek); Ajeti (71. Broschinski).
Stuttgart: Nübel; Assignon (91. Vagnoman), Jaquez, Hendriks, Mittelstädt; Andrés (69. El Khannouss), Stiller; Bouanani (79. Jovanovic), Tomas, Leweling (69. Führich); Demirovic.
Bemerkungen: Basel ohne Tsunemoto, van Breemen, Traoré (alle verletzt) und Metinho (krank). Stuttgart ohne Stergiou (verletzt/nicht für Europa League gemeldet). 36. Hitz hält Penalty von Demirovic. 18. Pfostenschuss Agbonifo.
Verwarnungen: 30. Ajeti, 69. Schmid, 78. Salah. (riz/sda)

Monteiro brilliert mit einem Doppelpack: YB gewinnt in Bukarest ++ Lausanne souverän
Mehr Sport:
FCZ-Goalie Johnny Leoni dribbelt im Derby für GC und wird in «Johnny Floponi» umbenannt
2. Oktober 2005: Im 202. Zürcher Derby laufen die letzten Minuten, als FCZ-Goalie Johnny Leoni dribbelnd aus dem Strafraum stürmt und den Ball verliert. Die Konsequenzen sind verheerend: Antonio Dos Santos profitiert und erzielt mit einem Lob aus 40 Metern das siegbringende 1:0 für die Grasshoppers.
Der Grasshopper Club Zürich steckt vor dem 202. Aufeinandertreffen mit dem FC Zürich in einer veritablen Derby-Krise. Seit Oktober 2003 warten die Hoppers auf einen Erfolg gegen den Stadtrivalen. Von den letzten sieben Duellen gingen drei an den FCZ, vier Mal wurde unentschieden gespielt.
Zur Story