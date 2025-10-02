klar
Video: Schlägerei zwischen Fans von FCB - Stuttgart in der Europa League

Vor Europa-League-Kracher: Wüste Szenen zwischen Fans von Basel und Stuttgart

Am Donnerstagabend empfängt Basel den VfB Stuttgart. Im Stadion kam es rund vierzig Minuten vor Spielbeginn zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Fanlagern.
02.10.2025, 20:5002.10.2025, 21:53

Rund 7000 Fans vom VfB Stuttgart werden heute Abend im Basler St.Jakob-Park erwartet. Schon am frühen Nachmittag trafen die ersten Fans des Bundesligisten am Barfüsserplatz ein. Um 18.30 Uhr zog der Fanmarsch der Stuttgarter los. Singend sorgten die Anhänger des VfB für gute Stimmung.

Im Stadion kam es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Fanlagern. Wie 20 Minuten berichtet, wollten die Stuttgarter einen Teil der geplanten Choreo vom FC Basel klauen und zerstören.

Trotz der Scharmützel vor der Partie konnte die riesige Choreografie beim Einlauf der Spieler gezeigt werden und sorgte für Gänsehautstimmung im «Joggeli».

Das Spiel gegen den VfB Stuttgart startete wie geplant um 21 Uhr. Nach der Startniederlage beim SC Freiburg möchte der amtierende Schweizer Meister die ersten Punkte in der laufenden Europa-League-Kampagne einfahren. Die Partie kann bei watson live im Ticker und Stream mitverfolgt werden. Bereits beendet ist das Spiel zwischen YB und dem FCSB Bukarest. Die Berner konnten sich mit 2:0 in Rumänien durchsetzen. Beide Treffer erzielte Joel Monteiro. (riz)

Liveticker
Shaqiri verpasst vor der Pause ganz knapp – Basel führt verdient gegen Stuttgart
