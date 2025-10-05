wolkig, aber kaum Regen11°
Super League: Basel schlägt Servette, Winterthur verliert gegen Lugano

Albian Ajeti (FCB), droite, laisse eclater sa joie apres le 1:0, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le Servette FC, SFC, et le FC Basel 1893, FCB, ce dimanche 5 octobre 2025 ...
Albian Ajeti schreit nach dem 1:0 die Freude hinaus.Bild: keystone

Effiziente Basler lassen Servette keine Chance – Winterthur verspielt 2:0 gegen Lugano

Der FC Basel gewinnt bei Servette ungefährdet 3:0. Philip Otele glänzt für die Basler mit zwei Treffern. Winterthur führt gegen Lugano mit 2:0, ehe alles zusammenbricht wie ein Kartenhaus.
05.10.2025, 15:3005.10.2025, 18:35
Inhaltsverzeichnis
Servette – Basel 0:3Winterthur – Lugano 2:4Die TabelleDie Torschützenliste

Servette – Basel 0:3

Manchmal ist er gar nicht so einfach – der Spagat zwischen europäischer Kür und einheimischer Pflicht. Doch dem FC Basel gelang er am Sonntagnachmittag mühelos. Nach dem 2:0-Erfolg am Donnerstag gegen Stuttgart im ersten Heimspiel der Ligaphase in der Europa League kehrten die Basler auch erfolgreich in den Ligaalltag zurück.

3:0 siegte die Mannschaft von Ludovic Magnin bei Servette, und legte dabei eine bemerkenswerte Effizienz und Kaltblütigkeit an den Tag. Denn die Genfer kombinierten bisweilen durchaus gefällig und erspielten sich Chancen. Die Tore aber – die schossen die Basler.

Albian Ajeti stellte seine technischen Fähigkeiten unter Beweis, als er bereits nach fünf Spielminuten mit einem sehenswerten, wuchtigen Dropkick traf. Und Xherdan Shaqiri zeigte einmal mehr seine Qualitäten als Vorbereiter, als er vor der Pause einen Eckball punktgenau auf den Kopf von Philip Otele zirkelte. In der zweiten Halbzeit bewies der Nigerianer, dass er auch mit den Füssen treffsicher sein kann.

Nach einer guten Stunde profitierte der 26-Jährige davon, dass Servette den Ball zweimal nicht aus der Gefahrenzone spedieren konnte und ihn ihm stattdessen leichtfertig in die Füsse spielte. Otele hatte keine Mühe, sein zweites Tor zu erzielen.

Zwar rennten die Grenat in der verbleibenden halben Stunde durchaus an. Marwin Hitz im Tor der Basler verhinderte mit einigen starken Interventionen aber ein Gegentor für den FCB, der dank des Sieges auf Rang 3 vorrückt. Servette fällt auf Rang 11 zurück.

Albian Ajeti (FCB), gauche, lutte pour le ballon avec Lilian Njoh (SFC), centre, et Timothe Cognat (SFC), droite, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le Servette FC, SFC, et l ...
Servette kam gegen Basel nur selten zu echten Chancen.Bild: keystone

Servette - Basel 0:3 (0:2)
12'120 Zuschauer. - SR Kanagasingam.
Tore: 5. Ajeti (Vouilloz) 0:1. 41. Otele (Shaqiri) 0:2. 59. Otele 0:3.
Servette: Mall; Magnin, Bronn, Severin, Mazikou; Stevanovic (82. Atangana), Cognat, Fomba, Njoh (57. Varela); Antunes (67. Mraz); Ayé.
Basel: Hitz; Vouilloz, Daniliuc, Barisic, Schmid (87. Cissé); Agbonifo (46. Soticek), Leroy, Metinho (70. Bacanin), Otele (69. Zé); Ajeti (82. Broschinski), Shaqiri.
Verwarnungen: 17. Agbonifo, 28. Cognat, 45. Barisic.

Winterthur – Lugano 2:4

Bericht folgt.

Yanis Cimignani (LUG), links, jubelt mit Ezgjan Alioski (LUG), mitte, und Uran Bislimi (LUG), rechts, nach seinem Tor zum 2:4 beim Fussballspiel der Super League FC Winterthur gegen den FC Lugano im S ...
Lugano dreht das Spiel nach der Pause.Bild: keystone

Winterthur - Lugano 2:4 (1:0)
7600 Zuschauer. - SR Blanco.
Tore: 27. Dansoko 1:0. 46. Hunziker (Maluvunu) 2:0. 57. Bislimi (Mahou) 2:1. 64. Dos Santos (Bislimi) 2:2. 68. Behrens (Mahou) 2:3. 70. Cimignani (Zanotti) 2:4.
Winterthur: Kapino; Sidler, Arnold, Martins, Diaby; Kasami (77. Cueni), Jankewitz (77. Schneider), Zuffi (88. Buess), Dansoko (77. Momoh); Maluvunu (62. Burkart), Hunziker.
Lugano: Von Ballmoos; Marques (59. Zanotti), Papadopoulos, Mai, Alioski; Cimignani (88. Cassano), Grgic, Bislimi, Mahou (74. Brault-Guillard); Mahmoud (59. Dos Santos); Behrens (89. Duville-Parsemain).
Verwarnungen: 63. Zuffi, 68. Behrens, 71. Mahou, 77. Sidler, 81. Hunziker. (abu/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Themen

