Europa League: Servette verliert in Genf gegen Slavia Prag mit 0:2

Für Servette gab es nichts zu holen. Bild: keystone

Für Servette gibt's von Slavia Prag eine kalte Dusche

Servette verliert das erste Spiel in der Gruppenphase der Europa League gegen Slavia Prag 0:2. Die Genfer agierten deutlich weniger abgeklärt als die effizienten Tschechen.

Die Premiere von Servette in der Europa League mobilisierte die Massen. Rund 20'000 Fans strömten am Donnerstagabend ins Stade de Genève und damit deutlich mehr als bei einer alltäglichen Super-League-Partie. René Weilers Team konnte das Publikum jedoch nicht mit einem Erfolgserlebnis in die verregnete Genfer Nacht entlassen.

Nach einer halben Stunde stimmte die Zuordnung in der Hintermannschaft der Grenat ein erstes Mal nicht. Nach einer ungenügenden Klärungsaktion kam der Ball zu Lukas Masopust, der Jérémy Frick im Tor der Genfer mit einem wuchtigen Volleyschuss bezwang. Der Goalie feierte auf dem europäischen Parkett sein Comeback, nachdem er zuletzt sieben Partien verpasst hatte aufgrund einer Verletzung, die er sich in der Qualifikations-Partie gegen Genk zugezogen hatte.

Damals Anfang August war der Mut in Servettes Spiel ein Schlüssel zum Coup, der ihnen diese erstmalige Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase überhaupt erst ermöglicht hatte. Gegen Slavia Prag war indes davon wenig zu sehen. Im Gegenteil: Die Tschechen, die 2021 in den Viertelfinal dieses Wettbewerbs vorgestossen waren, erhöhten nach einer Stunde. Wieder stand Masopust am Ursprung. Sein Eckball fand nach einer Kopfballverlängerung den Kopf von Igoh Ogbu, der relativ unbedrängt einköpfeln konnte.

Nun geht es nach Rom

Das raubte den Genfern, die in der bisherigen Super-League-Saison von sechs Partien lediglich eine siegreich gestalten konnten, den letzten Esprit, doch noch einen Punkt verbuchen zu können gegen die abgeklärter agierenden Tschechen. Anfang Oktober steht für Servette das Auswärtsspiel bei Gruppenfavorit AS Roma an, die auswärts gegen Sheriff Tiraspol die ersten drei Punkte einfahren konnte. Nach dem missglückten Auftakt könnte ein Punktgewinn im altehrwürdigen Stadio Olimpico von Rom für die Servettiens Gold wert sein.

Servette – Slavia Prag 0:2 (0:1)

19'783 Zuschauer. - SR Kruaschwili (GEO).

Tore: 32. Masopust 0:1. 59. Ogbu 0:2.

Servette: Frick; Bolla, Rouiller, Severin, Mazikou (84. Rodelin); Stevanovic, Cognat, Douline (67. Ondoua), Kutesa (68. Guillemenot); Antunes (81. Touati), Bedia (68. Crivelli).

Slavia Prag: Mandous; Masopust, Holes, Ogbu; Tomic (72. Jurasek), Sevcik (52. Zafeiris), Dorley, Dumitrescu (87. Jurecka); Doudera (72. Provod), Wallem; van Buren (52. Tijani).

Bemerkungen: Verwarnungen: 27. Severin. 36. Rouiller. 64. Bedia. 66. Dorley. 79. Dumitrescu. 91. Provod. 93. Mandous. (ram/sda)

