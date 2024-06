Nach sechs Jahren ist Peter Zeidler nicht mehr Trainer beim FC St.Gallen. Bild: keystone

Peter Zeidler verlässt den FC St.Gallen in Richtung Bundesliga

Der FC St.Gallen muss sich einen neuen Trainer suchen. Nach sechs Jahren in der Ostschweiz verlässt Peter Zeidler den Klub und wechselt in die deutsche Bundesliga zum VfL Bochum.

«Peter Zeidlers gute Arbeit hat schon in der Vergangenheit das Interesse anderer Vereine geweckt. Wir haben immer offen und konstruktiv miteinander kommuniziert und ihm signalisiert, dass der Klub ihm bei einem möglichen Wechsel in eine grössere Liga keine Steine in denWeg legen würde», sagt Präsident Matthias Hüppi. (abu)

