Ajax Amsterdam ändert sein Logo und so sieht es aus

Ajax Amsterdam wechselt sein Klubwappen. Der niederländische Rekordmeister geht dabei zurück auf traditionelle Pfade. Grund ist ein besonderes Jubiläum.

Alexander Kohne / t-online

Ein Artikel von

Spitzenklubs des europäischen Fussballs wechseln ihre Logos mittlerweile alle paar Jahre. Doch während viele Vertreter – allen voran Juventus Turin – auf vermeintlich moderne und minimalistische Designs setzen, geht Ajax Amsterdam einen anderen Weg.

Wie der Klub am Sonntag bekanntgab, geht er ab Juli 2025 zurück zum klassischen Ajax-Logo. Dieses hatte die Trikotbrust des niederländischen Rekordmeisters schon von 1928 bis 1990 geziert und in der Hochzeit, Anfang der 1970er-Jahre, europaweite Bekanntheit erlangt.

Damals spielten Weltstars wie Johan Cruyff, Ruud Krol und Johan Neeskens in Amsterdam. 1971, 1972 und 1973 gewann eine mittlerweile legendäre Ajax-Elf dreimal den Europapokal der Landesmeister, das Pendant zur heutigen Champions League, und zudem den Weltpokal.

125. Vereinsjubiläum bringt historisches Logo zurück

Hintergrund des Wappenwechsels ist der 125-jährige Geburtstag des Traditionsvereins am 18. März. Anlässlich dieses besonderen Datums kehre der Klub zum alten Logo zurück, erklärte Klubboss Menno Geelen in einer Mitteilung.

In der Mitte des Logos ist ein Bild von Ajax, dem mythischen griechischen Helden, zu sehen. Darüber steht der entsprechende Schriftzug, welcher schlicht und serifenlos gestaltet ist. Ausserdem fallen die roten Akzente – bis auf eine kleine Stelle – weg. Schwarz und Weiss dominieren das Wappen.

Im aktuellen Logo ist der griechische Held Ajax nur grob in den Konturen zu erkennen. Zudem ist es von einem roten, kreisrunden Rand umzogen. Neben dem Namen «Ajax» ist dort zudem das Wort «Amsterdam» zu lesen. Ausserdem sind drei goldene Sterne in Anlehnung an die bisher 36 niederländischen Meistertitel zu sehen. (ram/t-online)