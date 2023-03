Gegenstimmen hätte es auch bei einem Wahlverfahren mit Stimmzetteln nur wenige gegeben. Als einer der einzigen Mitglieder stellte Norwegens Verbandschefin Lise Klaveness bereits im Vorfeld klar, dass sie Infantino nicht wählen werde. Klaveness kritisierte die mangelnde Transparenz und Umsetzung der Menschenrechtsrichtlinien. Der norwegische Verband brachte zudem einen Vorstoss auf die Kongress-Agenda, in dem er unter anderem forderte, die Gastarbeiter in Katar angemessen zu entlöhnen. Auch Dänemark, Deutschland und Schweden entzogen Infantino im Vorfeld der Wahl ihre Unterstützung.

Damit startet Infantino in seine zweite Amtszeit. Das Führungsgremium, dem Infantino vorsitzt, entschied im Dezember, dass Infantino bis 2031 als Präsident bleiben könnte, falls er in vier Jahren erneut wiedergewählt würde. Dies liegt daran, dass er 2016 in einer ausserordentlichen Wahl als Nachfolger Blatters bestimmt wurde und es damit keine vollständige Amtszeit war.

Wenig überraschend wird der FIFA-Präsident bis 2027 Gianni Infantino heissen. Der 52-jährige Walliser wurde beim 73. FIFA-Kongress in Ruanda durch Akklamation – also Applaus – wiedergewählt. Das umstrittene Wahlverfahren, mit dem beispielsweise in China Wahlen durchgeführt werden, war möglich, da Infantino der einzige Kandidat für das Amt war.

Wie Jonas Siegenthaler zu einem der besten Defensiv-Verteidiger der Welt wurde

Sein Name hat nicht die Strahlkraft von Mark Streit oder Roman Josi. Aber Jonas Siegenthaler (25) ist bei den New Jersey Devils der wichtigste Verteidiger in einem der besten Eishockey-Teams der Welt.

Zwei Tage nach einem grossen Sieg (3:0 gegen Carolina) zerbricht das hoch entwickelte Spiel der New Jersey Devils an der Härte, Organisation und Erfahrung Tampas. Am Stanley Cup-Sieger von 2020 und 2021. Am Finalisten von 2022.