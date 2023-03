Yakin stellt Kader für die EM-Quali vor – wohl mit FCB-Sturm und ohne Seferovic

Mehr «Sport»

In eineinhalb Wochen beginnt für die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. Am Donnerstag ab 10.30 Uhr gibt Trainer Murat Yakin sein erstes Aufgebot für die Partien gegen Belarus (in Serbien) und gegen Israel (in Genf) bekannt.

Der für gewöhnlich in Nati-Angelegenheiten gut unterrichtete «Blick» kennt bereits erste Personalien. So sollen die langjährigen Nationalspieler Haris Seferovic und Steven Zuber kein Aufgebot erhalten haben. Dafür soll Yakin auf die formstarken Basel-Angreifer Zeki Amdouni und Andi Zeqiri setzen.

Die Pressekonferen von Murat Yakin siehst du ab 10.30 Uhr im Livestream: