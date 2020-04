Super League wird nicht auf 12 Klubs aufgestockt – aktueller Modus bleibt

Fortsetzung im Juli, virtueller Draft und Temperaturchecks? So plant die NHL die Zukunft

Wie in vielen Branchen weltweit herrscht aufgrund der Coronavirus-Krise auch in der NHL grosse Ungewissheit. Einige Exponenten haben sich nun aber geäussert: Zu einer Fortsetzung der laufenden Saison, einer Möglichkeit für einen virtuellen Draft und die möglichen Auswirkungen der Krise auf die Zuschauer.

Ein erster provisorischer Plan für die Fortsetzung der NHL-Saison 2019/20 liegt bereits im Abfalleimer. Eigentlich hatte die nordamerikanische Eishockeyliga vorgesehen, die restlichen Partien der seit Mitte März unterbrochenen Spielzeit in North Dakota, rund um die Stadt Grand Forks auszutragen. An einem neutralen Ort, ohne Zuschauer. Doch wie mehrere nordamerikanische Medien berichten, sei diese Idee schon in einer sehr frühen Phase gescheitert.

Es seien nicht genügend …