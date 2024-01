FCB schlägt Winti, das mit 2 Platzverweisen hadert – YB dreht Spiel gegen Yverdon

Der 22-jährige Spanier hatte die aufsässigen Gäste nach zehn Minuten nicht unverdient in Führung gebracht. Er profitierte dabei von einem Fehler im Aufbauspiel der Berner, setzte sich im Laufduell gegen Loris Benito durch und traf mit einem satten Schuss in die kurze Ecke. Anthony Racioppi, der anstelle des verletzten David von Ballmoos das Tor der Young Boys hütete, war noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. In der Schlussphase sorgten erneut Monteiro und Sandro Lauper für den Endstand.

Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte Joel Monteiro mit dem sehenswerten 3:1 für die Entscheidung. Zuvor hatten beide Teams je einen Aluminiumtreffer zu beklagen. Erst scheiterte Filip Ugrinic mit seinem direkten Freistoss am Pfosten, dann verpasste Kevin Carlos per Kopf den Ausgleich nur um Zentimeter. Für ihn wäre es bereits der zweite Treffer gewesen.

Innerhalb von zehn Minuten korrigierte der Meister den Fehlstart gegen den Aufsteiger. Erst traf Donat Rrudhani nach schönem Zusammenspiel mit Filip Ugrinic wuchtig. Dann köpfte Cédric Itten kurz vor der Pause eine Flanke von Sandro Lauper via Lattenunterkante ins Netz. Für den 27-jährigen Stürmer, der erst am Wochenende sein Comeback nach langer Fussverletzung gefeiert hatte, war es der fünfte Saisontreffer, der erste seit Anfang Oktober.

Die Young Boys gewinnen in der 21. Runde der Super League vor heimischem Publikum 5:1 gegen Yverdon. Das Resultat ist am Ende zu hoch, war das Spiel doch lange offen.

Matchwinner für den FCB war ausgerechnet Thierno Barry. Gab der 21-jährige Franzose seit seinem Wechsel ans Rheinknie oft eine unglückliche Figur ab und blieb in seinen bisherigen 18 Partien für Basel ohne Torerfolg, traf er in Winterthur gleich doppelt.

Der FC Basel befindet sich weiter im Hoch. Das Team von Trainer Fabio Celestini gewinnt in der 21. Runde der Super League auswärts in Winterthur 3:1 und feiert den zweiten Sieg in Serie.

