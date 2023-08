Sein Trainer will ihn nicht: Karim Benzema fühlt sich in Al-Ittihad angeblich nicht wohl. Bild: keystone

Ärger um Benzema – sein Trainer bei den Saudis will den 200-Millionen-Mann gar nicht

Mit Pauken und Trompeten wurde Karim Benzema bei seiner Ankunft begrüsst. Mit dem französischen Stürmer und Ballon-d'Or-Gewinner des Jahres 2022 unterschrieb nach Cristiano Ronaldo ein weiterer Weltstar bei einem saudi-arabischen Klub. 60'000 Fans feierten ihn, als er bei Al-Ittihad vorgestellt wurde. Nun gibt es jedoch bereits Ärger.

Trainer Nuno Espirito Santo, der den Klub in der letzten Saison zum Meistertitel geführt hatte, beschwerte sich gemäss der Zeitung «Asharq Al-Awsat» nämlich bei der Klubführung, dass Benzema nicht in sein System passe. Der Portugiese habe der Verpflichtung des früheren Real-Madrid-Stars nicht zugestimmt, dennoch bot der Klub unter der Führung des saudischen Investmentfonds PIF dem 35-Jährigen einen Vertrag bis 2026 mit einem Jahresgehalt von rund 200 Millionen Euro an.

War auch in der Premier League als Trainer aktiv: Nuno Espirito Santo. Bild: keystone

Nach seiner Ankunft habe Benzema zudem die Kapitänsbinde verlangt, was der Trainer aber nicht bewilligte. So soll es nun Spannungen zwischen dem Spieler und dem früheren Tottenham- und Wolverhampton-Coach geben. Aktuell fühle sich Benzema bei Al-Ittihad nicht wohl. Wie die Klubbosse darauf reagieren, dass der Star-Neuzugang vom Trainer nicht goutiert wird, ist noch nicht bekannt.

Bisher erzielte Benzema in zwei Ligaspielen noch keinen Treffer, konnte beim ersten der beiden Siege aber einen Assist beisteuern. Ausserdem traf er im Cupwettbewerb der arabischen Klubs in vier Spielen dreimal. Am Donnerstagabend trifft Al-Ittihad, wo neben Benzema auch N'Golo Kanté spielt, auf Al-Riyadh. (nih)