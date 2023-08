Geheimplan enthüllt: 7 Aktionäre wollen Alpstaegs FCL-Beteiligung kaufen – so reagiert er

Bernhard Alpstaeg hat sich schriftlich für das Kaufangebot der sieben Neuaktionäre bedankt, dieses aber abgelehnt. Er sagt: «Ich denke nicht daran, diese 25 Prozent abzugeben. Ich glaube an den Rechtsstaat, und wenn dieser noch etwas wert ist, gehören mir 27 plus 25 Prozent – ich bin und bleibe Mehrheitsaktionär des FC Luzern.» Der Konflikt bleibt ungelöst.

Das Angebot ist in mehrfacher Hinsicht brisant: Einerseits sieht Bernhard Alpstaeg darin ein Eingeständnis, «dass ich der rechtmässige Aktionär bin, nicht nur was den unbestrittenen Anteil von 27 Prozent betrifft, sondern eben auch für den 25-Prozent-Anteil, den mir die aktuelle Vereinsführung streitig macht», wie er zu CH Media sagt. «Sonst hätten sie mir ja nicht ein Kaufangebot gemacht.»

Doch jetzt kommt aus: Nur wenige Tage später – am 30. Mai – richten sich sieben Neuaktionäre in einem «offenen Brief» an Bernhard Alpstaeg. Das Schreiben liegt CH Media vor. Nicht beteiligt sind Samih Sawiris, Hans Schmid und Josef Bieri. Die weiteren Aktionäre seien aber mit dem Vorschlag einverstanden.

Auf die Frage, wie er den Streit sehe, sagte Strebel am Tag, an dem bekannt wurde, dass er 1 Prozent Anteile erworben hatte: «Ich kenne die Details nicht und möchte mich deshalb nicht gross dazu äussern.» Und auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr FCL-Aktien zu übernehmen, antwortete er: «Das kann ich noch nicht sagen.»

Ihm hatte der Verwaltungsrat im letzten Dezember 25 Prozent aus dem Aktienbuch streichen lassen. Über diesen Coup hatte der Verwaltungsrat den dannzumaligen 52-Prozent-Mehrheitsaktionär Alpstaeg eine Stunde vor der Generalversammlung in Kenntnis gesetzt. Alpstaeg hatte geplant, an der GV den gesamten Verwaltungsrat abzuwählen.

Als Josef Bieri am 24. Mai bekannt macht, dass er den Grossteil seines Aktienpakets von 48 Prozent an der FCL Holding neben Samih Sawiris und Hans Schmid an sieben neue Aktionäre verkauft hat, sind sich im Streit um die Mehrheit beim Fussballverein für einmal alle einig: Diese sieben neuen Aktionäre seien eine gute Sache, sagt Bernhard Alpstaeg.

Spaniens Weltmeisterinnen in Madrid gefeiert – nur Trainer Jorge Vilda nicht

Am Sonntag konnten die Spanierinnen nach dem Final der Fussball-WM der Frauen in Sydney zum ersten Mal den WM-Pokal in die Höhe stemmen. In Spanien war die Freude über den Titel gross.

Gestern Abend gegen 21 Uhr landeten die frischgebackenen Weltmeisterinnen in ihrer Heimat Spanien. In Madrid war das Fest bereits angerichtet. Die Titelheldinnen fuhren mit einem offenen Bus durch die Stadt und wurden von den Menschen am Strassenrand gefeiert.