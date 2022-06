Barça bietet 35 Millionen für Lewandowski – doch die Bayern wollen mehr. Bild: IMAGO / aal.photo

Barça erhöht Angebot für Lewandowski – Bayern zweifeln an Zahlungsfähigkeit

Der Poker um einen Wechsel von Robert Lewandowski geht weiter. Nun soll der FC Barcelona sein Angebot nochmals erhöht haben – was aber wohl noch lange nicht reicht.

Ein Artikel von

Wechselt er oder wechselt er nicht? Der FC Barcelona hat sein Angebot für Robert Lewandowski verbessert. Dies Berichtet die «Bild»-Zeitung.

Laut eines entsprechenden Berichts wollen die Katalanen für den 33 Jahre alten Weltfussballer 35 Millionen Euro an den Deutschen Meister zahlen. Eine erste Offerte soll bei 32 Millionen Euro gelegen haben.

Gemäss dem Artikel verlangen die Bayern aber bis zu 50 Millionen Euro für den Polen. Zudem wollen sie keine späteren Bonuszahlungen, sondern eine einmalige Überweisung des Geldes. Dies, weil die Klubbosse des deutschen Rekordmeisters nicht überzeugt sind, dass Barcelona in der Lage sein wird, späteren Zahlungen nachzukommen.

Barcelonas Finanzprobleme

Seit Wochen sorgt die Wechselabsicht von Lewandowski für Wirbel. Er sieht angeblich keine Zukunft mehr in München. Sein Vertrag läuft allerdings noch bis zum 30. Juni 2023. Die Klubverantwortlichen wie Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hassan Salihamidzic hatten einen Transfer ausgeschlossen.

Auf einer Versammlung am Donnerstag vergangener Woche hatten die Mitglieder des wirtschaftlich schwer angeschlagenen FC Barcelona den Weg frei gemacht, neue Einnahmequellen zu erschliessen. Durch die Veräusserung von Klubvermögen sollen bereits in den nächsten Wochen etwa 600 bis 800 Millionen Euro in die Kassen fliessen. Der Verein soll mit 1.35 Milliarden Euro belastet sein. (ak/t-online)