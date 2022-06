Diese Wechsel sind durch: Die wichtigsten Transfers des Sommers 1 / 22 Die wichtigsten Transfers des Sommers 2022

Diese 10 Stars sind ablösefrei und haben noch keinen neuen Klub

Sommerzeit ist Transferzeit – das gilt vor allem für all jene Fussballer, deren Vertrag endet. Zahlreiche Stars haben noch kein neues Arbeitspapier unterschrieben und sind für interessierte Klubs ablösefrei zu haben. Eine Auswahl.

🇫🇷 Paul Pogba

Bild: keystone

Zentrales Mittelfeld, 29 Jahre alt

Marktwert: 48 Mio. Euro

Zuletzt seit 2016 bei Manchester United



Wird in Verbindung gebracht mit:

Juventus, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City.



Eine Verlängerung bei ManUtd wird es nicht geben, Pogba wird den Klub verlassen. Der Weltmeister von 2018 verbrachte sechs unter dem Strich enttäuschende Jahre bei den «Red Devils», er gewann «bloss» die Europa League 2017 und zwei Mal den League Cup. Verhandlungen könnten ins Stocken geraten, weil Pogbas Agent der vor zwei Monate verstorbene Mino Raiola war.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Gareth Bale

Bild: AP

Rechtsaussen, 32 Jahre alt

Marktwert: 3 Mio. Euro

Zuletzt seit 2013 bei Real Madrid



Wird in Verbindung gebracht mit:

DC United, Cardiff City, Newcastle United, Nottingham Forest, AC Milan, Tottenham Hotspur.



Der Waliser wird wohl dereinst als ein Spieler in die Geschichte eingehen, von dem es heissen wird, dass er noch viel mehr hätte erreichen können. Bale machte aus seiner Lustlosigkeit im goldenen Real-Käfig oft keinen Hehl. Er soll bereits über ein Karriereende sinniert haben, dieses ist wegen der WM-Teilnahme von Wales aufgeschoben. Nun ist die Frage: wohin? Cardiff ist seine Heimat, aber der Klub nur zweitklassig. Der Ex-Klub Tottenham? Aufsteiger Nottingham? Das neureiche Newcastle? Oder weiterhin im Ausland spielen? Es heisst, dass Bale schon bald eine Entscheidung treffen wolle.

🇩🇰 Christian Eriksen

Bild: keystone

Offensives Mittelfeld, 30 Jahre alt

Marktwert: 20 Mio. Euro

Zuletzt seit Januar 2022 bei Brentford



Wird in Verbindung gebracht mit:

Brentford, Tottenham Hotspur, Manchester United.



Im vergangenen Sommer hielt die Welt den Atem an, als Eriksen an der EM kollabierte. Seither spielt er mit einem implantierten Defibrillator. Weil dies in Italien verboten ist, wurde sein Vertrag mit Inter Mailand aufgelöst, er wechselte in die Premier League. Brentford würde den Spielmacher gerne behalten – die Frage ist, ob andere Klubs bereit sind, mehr zu bezahlen als die «Bees».

🇫🇷 Ousmane Dembélé

Bild: keystone

Rechtsaussen, 25 Jahre alt

Marktwert: 30 Mio. Euro

Zuletzt seit 2017 beim FC Barcelona​

Wird in Verbindung gebracht mit:

Chelsea, Paris Saint-Germain.



Bei seinem Transfer von Borussia Dortmund nach Barcelona war er einer der teuersten Fussballer der Welt und ein aufstrebendes Supertalent. Dann liess Dembélé auch wegen Verletzungen nach. Allerdings ist seine Klasse in lichten Momenten unübersehbar, weshalb ihn Trainer Xavi angeblich vom Verbleib bei Barça überzeugen will.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jesse Lingard

Bild: AP/AP

Offensives Mittelfeld, 29 Jahre alt

Marktwert: 18 Mio. Euro

Seit der Jugend bei Manchester United

(mit Unterbrüchen wegen Ausleihen)



Wird in Verbindung gebracht mit:

West Ham United, Newcastle United, Tottenham Hotspur, AS Roma, AC Milan.



Lingard ist ein United-Eigengewächs, aber seine Zeit im Old Trafford scheint endgültig abgelaufen zu sein. Bei West Ham hatte er im ersten Halbjahr 2021 überzeugt, sein Ex-Klub könnte die erste Wahl sein. Für den 32-fachen englischen Nationalspieler dürfte entscheidend sein, einen Klub zu finden, bei dem er regelmässig spielt – sonst findet die WM in Katar ohne ihn statt.

🇨🇮 Franck Kessié

Bild: keystone

Zentrales Mittelfeld, 25 Jahre alt

Marktwert 45 Mio. Euro

Zuletzt seit 2019 bei der AC Milan​

Wird in Verbindung gebracht mit:

FC Barcelona.



Beim Gewinn des Meistertitels mit Milan war der Ivorer Stammspieler. Sein Abgang steht dennoch fest, und dass der neue Klub Barcelona sein wird, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Aber fix ist der Deal noch nicht – und wer weiss, wann das klamme Barça Nägel mit Köpfen machen kann.

🇦🇷 Paulo Dybala

Bild: keystone

Hängende Spitze, 28 Jahre alt

Marktwert: 35 Mio. Euro

Zuletzt seit 2015 bei Juventus



Wird in Verbindung gebracht mit:

Inter Mailand, AS Roma, Atlético Madrid, Arsenal.



Eigentlich stand der Wechsel zu Inter schon mehr oder weniger fest, doch die Verhandlungen dauern noch an. Schon heisst es, Dybalas Geduld sei nicht endlos, weshalb sein Berater sich nach Alternativen umsehe.



🇺🇾 Edinson Cavani

Bild: keystone

Stürmer, 35 Jahre alt

Marktwert: 4 Mio. Euro

Zuletzt seit 2020 bei Manchester United



Wird in Verbindung gebracht mit:

Real Madrid, Villarreal, Real Sociedad San Sebastian, Arsenal, Juventus, Fiorentina.



Zuletzt geriet die Produktion der Tormaschine auch wegen wiederkehrender Verletzungssorgen ins Stocken. Allerdings ist klar: Ein gesunder Cavani ist für jeden etwas kleineren Klub eine Granate, und bei den Grossklubs wäre er ein wertvoller Joker.

🇨🇭 Cédric Brunner

Bild: imago images/Ulrich Hufnagel

Rechter Verteidiger, 28 Jahre alt

Marktwert: 3,2 Mio. Euro

Zuletzt seit 2018 bei Arminia Bielefeld



Wird in Verbindung gebracht mit:

Hertha BSC, Hamburger SV.



Brunner überzeugte beim Bundesliga-Absteiger und möchte gerne weiterhin erstklassig spielen. Bei der Arminia wurde er bereits verabschiedet, aber der neue Trainer Uli Forte sagte, er halte seinem Landsmann die Tür offen, falls sich nichts ergibt und er doch in Bielefeld bleiben wolle.



🇨🇭 Pajtim Kasami

Bild: keystone

Zentrales Mittelfeld, 30 Jahre alt

Marktwert: 800'000 Euro

Zuletzt seit 2020 beim FC Basel



Wird in Verbindung gebracht mit:

Keine Gerüchte im Umlauf.



Der Puncher tut jeder Super-League-Mannschaft gut – vielleicht kann ihn sein Jugendklub FC Winterthur nach dem Aufstieg von einem Wechsel überzeugen. Auch in Griechenland besitzt Kasami seit seiner Zeit dort einen guten Ruf. Man würde ihm auch einen Wechsel in die MLS zutrauen.



Ebenfalls vertragslos

Teils gibt es zwar Gerüchte über angeblich praktisch feststehende Wechsel, aber auch diese Fussballer sind per 1. Juli vertragslos: