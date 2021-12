Kein Sieger zwischen St.Gallen und Lugano – höchstens ein moralischer

Lugano zeigte gemessen an seiner Vorgeschichte mit fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen eine enttäuschende Leistung. Die Tessiner kamen zwar schon in der 1. Minute zu einem Pfostenschuss durch Mattia Bottani, doch irgendwie schienen sie, den maximalen Ertrag mit minimalem, offensivem Aufwand erreichen zu wollen.

Der FC St.Gallen kann gegen das formstarke Lugano nach der Pause die dritte Heimniederlage in Folge abwenden. Ein Fehler des Tessiner Keepers Noam Baumann brachte das 1:1 und den Ostschweizern den ersten Punkt in der Meisterschaft seit über einem Monat.

In einer phasenweisen hitzigen Super-League-Partie verdiente sich der FC St.Gallen beim 1:1 gegen Lugano einen Punkt. Die Ostschweizer kamen in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich, nachdem sie praktisch mit dem Pausenpfiff in Rückstand geraten waren.

«Impfen, what else»: Corona-Kampagne in Deutschland Viralhit – Schweizer Firmen blocken

Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

Eine US-Ikone erklärt ihren Rücktritt – «Where have you gone, Joe DiMaggio?»

11. Dezember 1951: Ausnahme-Baseballer Joe DiMaggio gibt seinen Abschied vom Sport bekannt. Keine drei Jahre später heiratet er Marilyn Monroe. Sehnsüchtig trauern Amerikaner noch heute einem ihrer grössten Idole nach.

Die Song-Zeile stammt von 1968. Doch sie hat auch heute noch ihre Gültigkeit. In ihrem Hit «Mrs. Robinson» erinnern Simon & Garfunkel an vergangene Zeiten: «Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you», singt das Duo. «Wo bist du nur hin, Joe DiMaggio? Eine Nation wendet dir ihre einsamen Augen zu.» Sie tut es immer noch.