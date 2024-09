Gibraltar und Liechtenstein lieferten sich gerade ein Spiel für die Geschichtsbücher

Am Fusse des Affenfelsen lanciert Liam Walker mit einem – vom Wind unterstützten – direkt verwandelten Corner in der 8. Minute die Partie. Doch besonders die Schlussphase hat es in sich. 1:1 steht es, als eine spektakuläre Achterbahnfahrt beginnt:

Der FC Sion steht in New York im Rampenlicht – dank eines Rappers am US Open

Unwahrscheinliche Szene in New York. Ein berühmter Rapper besuchte das Halbfinale der Männer beim amerikanischen Grand Slam und trug dabei ein Trainingsoberteil des FC Sion. Er ist auf einem Video zu sehen, das vom Turnier veröffentlicht wurde.

Das Halbfinale der US Open zwischen Taylor Fritz und Frances Tiafoe wurde am Freitag in New York von vielen Menschen verfolgt. Unter den Fans im Arthur Ashe Stadion war auch der Rapper Travis Scott, der 12 Millionen Follower hat. Überraschenderweise trug er ein Trainingsoberteil des FC Sion.