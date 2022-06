Sadio Mané soll bei den Bayern deutlich mehr verdienen als noch in Liverpool. Bild: keystone

Die Gehaltsliste der Bayern – Neuzugang Mané springt gleich auf Rang 2

Dass Sadio Mané bei Bayern München ganz ordentlich verdient, ist bekannt. Tatsächlich ist der Neuzugang vom FC Liverpool wohl auf einer Stufe mit zwei langjährigen Leistungsträgern.

Bei Bayern München wird Sadio Mané anders als bei seinem vorherigen Arbeitgeber FC Liverpool künftig mit der Rückennummer 17 auflaufen. Zudem gibt es für den Offensiv-Star noch eine weitere Neuerung: Beim deutschen Rekordmeister bekommt er mehr Gehalt als auf der Insel.

Der 30-jährige Senegalese soll über 20 Millionen im Jahr kassieren und damit laut der «Bild» so viel wie Torhüter Manuel Neuer und Bayern-Urgestein Thomas Müller. Alle drei sollen damit auf Platz 2 hinter Stürmer Robert Lewandowski liegen, der 24 Millionen Euro im Jahr verdient, den Klub aber verlassen will.

Allerdings soll Manés Gehalt beim FC Liverpool auch deutlich höher gewesen sein, als in den Medien diskutiert wurde. Zuletzt sagte sein PR-Berater Bacary Cissé beim französischen Sender «TV5 Mode»: «Ein Spieler von Sadios Kaliber kann nicht das Gehalt verdienen, worüber gesprochen wird. Die Zahlen im Umlauf sind komplett falsch.»

Danach fügte er an: «Er hat schon mehr verdient, als er aus Southampton nach Liverpool kam. Er hat dann 2018 seinen Vertrag verlängert und sein Gehalt war viel höher als die Zahlen in den Medien.» Dort wurde oft von 6 Millionen Euro gesprochen, über 15 Millionen Euro ging die genannte Summe nicht. Nun sind es also angeblich noch einmal 5 Millionen Euro mehr.

Nach Neuer, Müller und Mané kommen im Gehaltsgefüge des FC Bayern gemäss der «Bild»-Zeitung Joshua Kimmich, Leroy Sané und Lucas Hernandez. Alle drei sollen bis zu 20 Millionen Euro kassieren. (mem/pre)

Die Top-10-Verdiener der Bayern:

Robert Lewandowski: 24 Millionen Euro Sadio Mané: über 20 Millionen Euro Manuel Neuer: über 20 Millionen Euro Thomas Müller: über 20 Millionen Euro Leroy Sané: bis 20 Millionen Euro Joshua Kimmich: bis 20 Millionen Euro Lucas Hernandez: bis 20 Millionen Euro Leon Goretzka: 18 Millionen Euro Kingsley Coman: 17 Millionen Euro Alphonso Davies: bis 15 Millionen Euro

(Quelle: «Bild»-Zeitung)