Nach landesweiten Protesten – Freiburg-Trainer Streich hält flammende Rede gegen AfD

Am Mittwoch hatte er mit anderen Vertretern der Freiburger an einer Demonstration gegen das rechte Lager teilgenommen. Die ganze Rede von Streich siehst du im Video.

Nun hat sich auch Christian Streich, Trainer des Bundesligisten SC Freiburg, gegen die Partei, die in Umfragen derzeit als zweitstärkste Kraft in Deutschland dasteht, geäussert. Der 58-Jährige ist dafür bekannt, auch politisch klare Kante zu zeigen. An der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hoffenheim am Samstagnachmittag sagte er unter anderem: «Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden. Das steht ausser jeder Frage. Es ist fünf Minuten vor zwölf.»

Seit bekannt wurde, dass einflussreiche AfD-Politiker an einem Treffen von Rechten und Rechtsextremen teilgenommen haben, in dem es unter anderem darum ging, Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland zu vertreiben, versammeln sich bei unserem nördlichen Nachbarn landesweit Tausende zu Protesten gegen die AfD und gegen Faschismus.

Rechtsextremer Terror und Mordanschläge haben in Deutschland Tradition. In dieser Bildstrecke geht es um die schlimmsten Taten der vergangenen Jahrzehnte – bis heute.

Rechtsextremer Terror in Deutschland – die schlimmsten Taten

