Nach 0:5 am Wochenende: Vladimir Petkovic bei Bordeaux offenbar gefeuert

Nach gut sechs Monaten im Amt ist die Zeit von Vladimir Petkovic bei Girondins Bordeaux bereits wieder zu Ende. Wie die französische Sportzeitung «L'Équipe» berichtet, wird der ehemalige Nati-Trainer am Montag freigestellt. Bordeaux hat am Sonntag gegen Reims eine 0:5-Kanterniederlage kassiert.

Petkovic hatte die Südfranzosen auf diese Saison hin übernommen und war aus diesem Grund aus seinem laufenden Vertrag bei der Nati ausgestiegen. Allerdings schaffte er es nie, das kriselnde Bordeaux auf Kurs zu bringen. Nach 23 Runden belegt Bordeaux den 19. Platz der Ligue 1 und ist damit vom Abstieg gefährdet. Mit 58 Gegentoren stellen die Girondins zudem die mit Abstand schwächste Verteidigung der Liga. Petkovics Vertrag war bis 2024 gültig. Gemäss der «Équipe» verdiente er monatlich 280'000 Euro.

Für Petkovic war die Stelle in Bordeaux seine zweite in einer europäischen Topliga. Vor seiner Anstellung bei der Nati hatte der Tessiner von 2012 bis 2014 Lazio Rom trainiert. Mit den italienischen Hauptstädtern gewann er 2013 die Coppa Italia und feierte so den einzigen Titel seiner Trainerkarriere. (dab)