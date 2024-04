Lucien Favre als Übergangslösung bei Bayern im Gespräch

Lucien Favre soll für die Bayern auch ein Thema sein – zumindest als Übergangslösung. Bild: keystone

Lucien Favre angeblich als Übergangslösung bei Bayern im Gespräch

Mehr «Sport»

Wer wird neuer Trainer des FC Bayern? Diese Frage beschäftigt ganz Fussball-Deutschland. Laut Georg Holzner vom Sportmagazin «Kicker» könnte der Schweizer Lucien Favre stärker in den Fokus des Rekordmeisters geraten. Bei der Plattform «X» schrieb der Journalist: «Mit Blick auf eine mögliche Übergangslösung fiel zuletzt auch der Name Lucien Favre, mit dem Max Eberl in Mönchengladbach rund vier Jahre zusammengearbeitet hat.»

Der 66-jährige Favre war von 2011 bis 2015 Trainer der Gladbacher und prägte dort mit dem heutigen Bayern-Manager Eberl eine erfolgreiche Ära. Danach arbeitete er für Borussia Dortmund und OGC Nizza. Seit Januar 2023 ist Favre ohne Trainerjob.

Zwei weitere Kandidaten sollen derweil «kein heisses Thema mehr sein», wie Holzner ausserdem schreibt: Roberto de Zerbi und Zinédine Zidane.

(t-online)