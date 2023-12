Influencer verhilft Hertha beim Debüt zum Sieg – und zu einem grösseren Publikum

El-Jindaoui ist nicht nur dank seiner Social-Media-Präsenz ein aussergewöhnlicher Fussballer. Laut eigenen Aussagen hat der Berliner nämlich erst mit 12 Jahren angefangen Fussball zu spielen. Sein Weg führte unter anderem über Nord Wedding, die Berliner Füchse, Energie Cottbus und die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf in die zweite Bundesliga zum Hertha BSC. Ein Epilepsie-Anfall mit 17 Jahren und diverse Verletzungen warfen den Fussballer immer wieder zurück, zwischenzeitlich war der Offensivspieler gar ohne Verein.

Der Mann des Abends war jedoch Fabian Reese, der die Berliner mit seinen zwei Toren und der Vorlage zum 3:3 in die Verlängerung rettete und schliesslich den entscheidenden Penalty verwandelte.

El-Jindaoui leitete das 3:3 von Jonjoe Kenny in der 120. Minute ein und verwandelte im anschliessenden Elfmeterschiessen sicher. Nach dem Spiel zeigte sich der 27-Jährige auch dementsprechend emotional: «Ich habe immer daran geglaubt, für diesen Verein zu spielen. Ich bin ein Berliner Junge und vor diesen Fans zu jubeln, brennt sich ein.»

Im gestrigen DFB-Pokal-Spiel zwischen den Traditionsklubs Hertha BSC und dem Hamburger SV schafften die Berliner im Penaltyschiessen den Einzug in den Viertelfinal. Mittendrin war ein Mann, der mit – für einen Fussballer bereits stolzen – 27 Jahren zu seinem Profi-Debüt kam. Nader El-Jindaoui, ein Berliner mit palästinensischen Wurzeln, wurde in der 80. Minute eingewechselt und darf mit seiner Premiere auf der grossen Bühne zufrieden sein.

Granit Xhaka geniesst Anerkennung: «Hier werde ich weniger kritisiert als in der Schweiz»

Granit Xhaka, der Spielmacher des Bundesliga-Leaders, steht nach der EM-Auslosung am Samstag in Deutschland unter ganz besonderer Beobachtung. Ein Nachbar warnt vor dem «Häuptling» aus Leverkusen.

Es war ein kleiner Dämpfer, den Granit Xhaka am Sonntag mit Leverkusen hinnehmen musste. Ein 1:1 in der Bundesliga gegen Dortmund. Dass das Unentschieden gegen den Beinahe-Meister der letzten Saison negativ heraussticht, zeigt, wie aussergewöhnlich die letzten Wochen von Leverkusen waren: 20 Spiele, 18 Siege und 2 Remis. Mittendrin in der Erfolgsgeschichte steht Granit Xhaka, den die deutschen Fans seit Anfang Saison wiederentdecken und mit etwas anderen Augen anschauen werden, seit klar ist, dass die Schweiz im kommenden Sommer ihr drittes EM-Gruppenspiel gegen Deutschland bestreitet.