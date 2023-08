So hat sich Harry Kane sein Debüt wohl nicht vorgestellt. Bild: keystone

Kane kam, sah und verlor – Olmo mit Hattrick die grosse Figur im Supercup

Pokalsieger RB Leipzig hat den deutschen Supercup gegen den Meister Bayern München 3:0 gewonnen. Der Spanier Dani Olmo erzielte alle Tore.

Auch im Dress von Bayern München bleibt Harry Kane vorerst ohne Titel. Beim Debüt des englischen Starstürmers setzte es für den Serienmeister eine 0:3-Klatsche ab. Der Königstransfer Kane kam für die letzte halbe Stunde ins Spiel, sah aber nur noch den dritten Treffer von Dani Olmo, einen sicher verwandelten Handspenalty.

Olmo feiert einen seiner Treffer. Bild: keystone

Die Zeiten dürften in München damit noch eine Weile unruhig bleiben. Vor 75'000 Zuschauern in der ausverkauften Arena waren die Leipziger die reifere und besser eingespielte Mannschaft. So gab es statt dem Kane-Hype die Olmo-Show.

Bayerns Trainer Thomas Tuchel hatte vor der Partie bei «Sat1» von einem «Statement» auf dem Transfermarkt gesprochen: «Harry hat das gewisse Etwas, und das wird er hoffentlich unter Beweis stellen.»

Das Statement legten dann aber die Sachsen ab, die nach zwei Pokalsiegen in Folge ihren dritten nationalen Titel holten. Bereits in der 3. Minute und dann kurz vor der Pause traf Olmo zweimal. Dazwischen und danach waren die Bayern zwar spielbestimmend, aber zu wenig präzise und zielstrebig.

Auf die Bayern und Stürmer Kane wartet noch einige Arbeit. «Der denkt wahrscheinlich, wir hätten vier Wochen nicht trainiert», ärgerte sich Trainer Tuchel. «Das ist ein bitterer Abend für ihn, das tut mir leid.» Der Captain der englischen Nationalmannschaft, der erst am Morgen definitiv verpflichtet werden konnte, hatte in rund einer halben Stunde auf dem Feld ganze drei Ballkontakte. (ram/sda)