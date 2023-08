Kurz nach seinem Wechsel hat Djibril Sow am späten Freitagabend seine erste Partie für den FC Sevilla bestritten. Der Schweizer Nationalspieler, von Eintracht Frankfurt gekommen, wurde eingewechselt. Bei Valencia, das dank einem späten Treffer die drei Punkte mitnahm, fehlte mit Eray Cömert der zweite in Spanien engagierte Schweizer im Aufgebot.

Keine 24 Stunden nach Titelverteidiger Manchester City ist auch Arsenal mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Die «Gunners», von vielen als erster Herausforderer angesehen, schlugen zuhause Nottingham Forest.

Neuer Star in Arsenals Mittelfeld: Declan Rice. Bild: keystone

Am Freitagabend startet die Fussball-Saison in Spanien und Frankreich. Wir sagen, was es vor dem Start zu wissen gibt.

Real Madrid will nach dem 27. Meistertitel des FC Barcelona zurückschlagen. Vieles deutet wie fast jedes Jahr in La Liga ab Freitag auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Erzrivalen hin.