Ex-Bundesligastar Bas Dost nach Zusammenbruch auf dem Platz wiederbelebt

Bas Dost steht mittlerweile in seiner Heimat in den Niederlanden unter Vertrag.

Das Duell um den Gesamtweltcup heisst Marco gegen Marco – mit Vorteil Odermatt?

Falls es einen Athleten gibt, der Marco Odermatt in der kommenden Skisaison fordern könne, sei es der Österreicher Marco Schwarz. Wirklich?

Die Schweizer Skifahrer haben ihren Stützpunkt in Sölden im Vergleich zu den Vorjahren etwas weiter hinauf in Richtung des Gletschers verlegt. Man könnte es als Zeichen deuten, wo das Team um Marco Odermatt steht: ganz oben. Odermatt hat den Gesamtweltcup zweimal in Folge gewonnen. In der vergangenen Saison mit einem neuen Punkterekord. Die Schweizer Männer waren vier Jahre in Folge das erfolgreichste aller Teams. Und da, wo sie sind, wollen sie bleiben. Natürlich.