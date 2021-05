Sport

Fussball

EM: Deutschland gibt seinen Kader bekannt – Hummels und Müller zurück



Hummels und Müller sind zurück im DFB-Kader – Löw gibt Deutschlands EM-Team bekannt

Am 11. Juni startet die 16. Europameisterschaft. Am Mittwoch gab der deutsche Nationaltrainer Joachim Löw seinen Kader bekannt. Mit dabei waren die nach der enttäuschenden WM 2018 ausgebooteten Mats Hummels und Thomas Müller. Löw begründet dies so: «Uns hat in einigen Spielen Erfahrung gefehlt. Darum haben wir uns entschieden, Mats und Thomas zurückzuholen. Sie können der Mannschaft in puncto Führung viel geben.»

«Wir gehören nicht zu den absoluten Favoriten.»

Auch nicht dabei ist Marco Reus, der am Vortag bekannt gab, dass er sich in Absprache mit dem Bundestrainer dazu entschieden hat, nicht zur EM zu reisen. Reus habe Löw offen gesagt, dass sein Körper eine Pause brauche. Prominente Namen wie Julian Draxler, Julian Brandt und Jonathan Tah fehlen im Aufgebot der Deutschen ebenfalls. Überraschend ist die Nominierung von Kevin Volland, der unter Löw 2016 zuletzt zum Einsatz kam. Der Bundestrainer glaubt, dass sein Durchsetzungsvermögen eine Bereicherung sein wird.

Der 61-Jährige äusserte sich auch zu der schwierigen Gruppe mit Frankreich und Portugal: «Die Spiele in der Gruppenphase sind schon K.O.-Spiele. Wir gehören nicht zu den absoluten Favoriten.»

Das deutsche EM-Aufgebot:

Torhüter:

Bild: keystone

Bernd Leno, 29, Arsenal London

Manuel Neuer, 35, Bayern München

Kevin Trapp, 30, Eintracht Frankfurt

Verteidigung:

Matthias Ginter, 27, Borussia Mönchengladbach

Robin Gosens, 26, Atalanta Bergamo

Christian Günter, 28, SC Freiburg

Marcel Halstenberg, 29, RB Leipzig

Bild: keystone

Mats Hummels, 32, Borussia Dortmund

Lukas Klostermann, 24, RB Leipzig

Robin Koch, 24, Leeds United

Antonio Rüdiger, 28, Chelsea

Niklas Süle, 25, Bayern München

Mittelfeld/Sturm:

Emre Can, 27, Borussia Dortmund

Serge Gnabry, 25, Bayern München

Leon Goretzka, 26, Bayern München

Ilkay Gündogan, 30, Manchester City

Bild: keystone

Kai Havertz, 21, Chelsea

Jonas Hofmann, 28, Borussia Mönchengladbach

Joshua Kimmich, 26, Bayern München

Toni Kroos, 31, Real Madrid

Thomas Müller, 31, Bayern München

Bild: keystone

Jamal Musiala, 18, Bayern München

Florian Neuhaus, 24, Borussia Mönchengladbach

Leroy Sané, 25, Bayern München

Kevin Volland, 28, AS Monaco

Timo Werner, 25, Chelsea

Bild: keystone

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die 10 Stadien der EM 2024 in Deutschland 1 / 12 Die 10 Stadien der EM 2024 in Deutschland quelle: pixathlon / sebastian wells/pixathlon Schweizer Tiktoker macht sich über Österreicher und Deutsche lustig Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter