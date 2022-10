Mindestens 129 Tote nach Massenpanik bei Fussballspiel in Indonesien

Hunderte Zuschauer lieferten sich auf Ost-Java ein Gefecht mit Sicherheitskräften. bild: screenshot @f12xos

Mindestens 127 Tote nach Kämpfen und Massenpanik bei Fussballspiel in Indonesien

Schlimme Szenen nach dem Ost-Java-Derby zwischen Arema und Persebaya in Indonesien: Nach Spielende stürmten tausende Fans des Heimteams den Platz, worauf es zu einer Massenpanik kam. Die lokalen Behörden sprechen von mindestens 127 Toten und 180 Verletzten.

Das Kanjuruhan-Stadion in Malang auf der Insel Java ist Schauplatz einer schweren Zuschauer-Katastrophe geworden. Nach dem Liga-Spiel zwischen dem heimischen FC Arema und Persebaya Surabaya (2:3) stürmten Zuschauer den Rasen und lieferten sich einen Konflikt mit den Sicherheitskräften.

Auf Bildern sind zerstörte Fahrzeuge der Einsatzkräfte zu sehen. In solchen befanden sich zwischenzeitlich auch die Spieler der Gästemannschaft, die sich später in Sicherheit retten konnten.

Die Beamten schlugen laut Augenzeugen zurück, indem sie Tränengas in Richtung der Tribünen versprühten. Daraus entstand eine Massenpanik, bei der viele Zuschauer niedergetrampelt wurden. Andere wurden laut CNN-Angaben aufgrund des Tränengases ohnmächtig und hatten Atembeschwerden.

Bild: BBC Indonesia/Twitter

Videos zeigen, wie die Fans zuerst in die Mitte des Spielfelds stürmten, sich anschliessend zerstreuten und von den Beamten mit Schlagstöcken und Schutzschilden zurückgeschlagen wurden. Währenddessen gab es im Stadion laute Knallgeräusche und Rauchwolken stiegen auf. Die Menschen flüchteten und sprangen über Absperrungen und Geländer. Laut der «Washington Post» schlugen und traten die Sicherheitskräfte auf diejenigen ein, die sich auf dem Spielfeld befanden, während die Zuschauer auf den immer noch überfüllten Tribünen zusahen.

Mindestens 127 Menschen starben nach Angaben der lokalen Polizeibehörde, die meisten an Sauerstoffmangel, wie Generalinspektor Nico Afinta am Sonntagmorgen an einer improvisierten Pressekonferenz mitteilte. Er bestätigte den Einsatz von Tränengas seitens der Sicherheitskräfte. Auch zwei Polizisten kamen ums Leben. 34 Menschen seien direkt auf dem Spielfeld des Kanjuruhan-Stadions gestorben, alle weiteren Opfer seien anschliessend in den Spitälern ihren Verletzungen erlegen, wie Afinta gegenüber dem Radiosender Elshinta und dem TV-Kanal tvOne erklärte.

Das Auswärtsteam Persebaya drückte auf Twitter tiefstes Beileid aus. Den Angehörigen der Verstorbenen schenke man viel Kraft, so der Klub. Gastgeber Arema hatte offenbar damit gerechnet, dass die Lage eskalieren könnte, da die Derbys oft hitzig sind. Vergeblich bat man allerdings darum, die Anspielzeit in den Nachmittag zu verlegen. So fand der Kick-off um 20 Uhr statt.

Gewalt an Fussballspielen in Indonesien an der Tagesordnung

Bereits jetzt ist klar, dass es sich bei der Massenpanik um eines der tödlichsten und schlimmsten Ereignisse in der Geschichte des indonesischen Fussballs handelt. Derweil ist Gewalt an Fussballspielen in Indonesien keine Seltenheit, sondern vielmehr an der Tagesordnung. Oft sind in den Stadien nur Fans des Heimteams zugelassen, um Schlägereien zu vermeiden. Die Teams werden zumeist in gepanzerten Bussen zu den Spielen gefahren, damit sie nicht von Steinen oder anderen Gegenständen getroffen werden, wie die «Washington Post» schreibt.

Indonesiens Fussballverband kündigte eine sofortige Untersuchung des Vorfalls an. Man warte noch auf den Bericht des Schiedsrichters und jenen der Polizei. Der Verband verurteile diesen Aufruhr aufs Schärfste und spricht in einem Statement von einem «herzzerreissenden Vorfall». Er kündigte harte Sanktionen an für den Fall, dass dem FC Arema eine Schuld nachgewiesen werden kann. Die indonesische Liga stoppt für mindestens eine Woche ihren Spielbetrieb. (ram/con)