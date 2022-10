Er kam, sah und traf mit der ersten Ballberührung: Bradley Fink bejubelt sein Tor zum 3:2. Bild: keystone

FCB-Joker Fink entscheidet hitzige und torreiche Partie gegen St.Gallen

Der FC Basel klettert in der Tabelle nach oben. Rot-Blau schlägt mit etwas Glück den FC St.Gallen, der die gesamte zweite Halbzeit mit einem Mann weniger auskommen musste, 3:2. Die Ostschweizer haderten nicht zu Unrecht mit dem Schiri.

St.Gallen verpasst es, als Tabellenerster der Super League zu übernachten. Die Ostschweizer geben in Basel zuerst eine Führung aus der Hand, kommen dann in Unterzahl zum Ausgleich und verlieren schliesslich aufgrund eines Jokertors.

Bradley Fink entschied das Spiel im St.-Jakob-Park in der 83. Minute nach einer Flanke von Michael Lang mit dem Kopf. Erst Sekunden zuvor war der Stürmer eingewechselt worden, und zehn Minuten zuvor hatte Lukas Görtler für die fast eine Stunde lang in Unterzahl spielenden St.Galler nach einem vergebenen Penalty im Nachsetzen zum 2:2 ausgeglichen.

Hitz wehrt Görtlers ersten Versuch ab, aber im Nachuss bucht der St.Galler Captain das 2:2. Bild: keystone

Dabei hatte es die phasenweise wilde Partie vor allem in der ersten Halbzeit in sich: Drei Tore, ein Pfostenschuss sowie eine rote und sechs gelbe Karten kamen bis zur 38. Minute zusammen. Den Platzverweis handelte sich Basil Stillhart in der 36. Minute mit einem Notbremse-Foul ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte Basel einen frühen Rückstand bereits korrigiert – und Chadrac Akolo den Ball an den Pfosten statt zum 2:2 ins Tor gesetzt.

Jérémy Guillemenot hatte die St.Galler, die erst zum zweiten Mal in den letzten zehn Gastspielen in Basel verloren, nach einem Ballverlust von Darian Males in der 6. Minute in Führung gebracht. Zehn Minuten später drehte der FCB die Partie innerhalb von 122 Sekunden. Bei beiden Basler Treffern hatte Zeki Amdouni seine Füsse im Spiel. Zuerst war der 21-Jährige, der am Dienstag gegen Tschechien in der Nationalmannschaft debütiert hatte, nach einem Kopfball von Andi Zeqiri zur Stelle, kurz darauf fand der Ball nach einem Solo und sattem Abschluss an den Pfosten via Rücken von Lawrence Ati Zigi zum 2:1 ins Tor.

Basel – St.Gallen 3:2 (2:1)

22'600 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 6. Guillemenot (Schmidt) 0:1. 15. Amdouni 1:1. 17. Zigi (Eigentor) 2:1. 71. Görtler 2:2. 83. Fink (Lang) 3:2.

Basel: Hitz; Lang, Comas, Adams, Pelmard; Xhaka, Burger (83. Fink); Males (75. Millar), Amdouni (75. Diouf), Ndoye; Zeqiri (68. Agustin).

St.Gallen: Ati Zigi; Sutter (68. Schneider), Stillhart, Maglica, Guindo; Quintillà; Görtler, Schmidt (68. Kräuchi); Karlen (37. Stergiou); Akolo (63. Ricardo Alves), Guillemenot (63. Latte Lath).

Bemerkungen: Basel ohne Lopez, Marchand und Tushi (alle verletzt). St.Gallen ohne Besio, Schubert und Von Moos (alle verletzt). 26. Pfostenschuss Akolo. 36. Rote Karte gegen Stillhart (Notbremse). 71. Hitz pariert Foulpenalty von Görtler, Görtler versenkt Nachschuss. Verwarnungen: 22. Burger (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 24. Maglica (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 30. Akolo (Foul). 33. Schmidt (Schwalbe). 36. Zigi (Reklamieren). 38. Görtler (Foul). 79. Comas (Foul). 87. Xhaka (Foul). 93. Augustin (Foul). 94. Lang (Foul). (ram/sda)