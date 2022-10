Granit Xhaka lässt sich von den Arsenal-Fans feiern. Bild: keystone

Torschütze und «Man of the Match» – Xhaka führt Arsenal zum Derby-Sieg

Premier League

Arsenal – Tottenham Hotspur 3:1

Im Nordlondon-Derby bleiben die drei Punkte beim Heimteam. Im Emirates Stadium stand es zur Pause 1:1, kurz nach Wiederanpfiff brachte Gabriel Jesus Arsenal zum zweiten Mal in Führung.

1:0 Arsenal: Thomas Partey (20.). Video: streamja

Nach einer Stunde flog Tottenhams Emerson Royal mit Rot vom Platz – was die «Gunners» auszunutzen wussten. Nach fünf Minuten in Überzahl erzielte der Schweizer Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka das 3:1. Im achten Liga-Spiel der Saison war es der zweite Treffer des 30-Jährigen, der für seine Leistung zum «Man of the Match» gekürt wurde.

3:1 Arsenal: Granit Xhaka (67.). Video: streamja

Dank dem Sieg im Spitzenkampf distanzierte sich Arsenal von Tottenham. Es hat nun vier Punkte Vorsprung und wird nach 8 Runden in jedem Fall weiterhin Rang 1 belegen.

Arsenal - Tottenham Hotspur 3:1 (1:1)

Tore: 20. Partey 1:0. 31. Kane (Penalty) 1:1. 49. Gabriel Jesus 2:1. 67. Xhaka 3:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. 62. Rote Karte gegen Emerson Royal (Tottenham).

(ram/sda)