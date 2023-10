Weiterer Fussballspieler wegen Palästina-Post freigestellt

Gegenüber «Zeit online» nahm Alon Meyer, Präsident des jüdischen Sportvereins Makkabi, im Zusammenhang mit Mazrauois Post die Fussballclubs in die Pflicht: «Beim FC Bayern wird jedes Gramm Nudeln abgewogen, aber auf dem Social-Media-Gebiet sind Spieler nicht geschult. So ein Posting kann immens viel Schaden anrichten. Ich erwarte von einem Topklub, dass man sich auch da professionalisiert». (kat/sda)

Karim Benzema wendete sich in einem Post zum Nahost-Konflikt an seine Fangemeinde.

Karim Benzema wendete sich in einem Post zum Nahost-Konflikt an seine Fangemeinde. Bild: keystone

Atal ist nicht der erste Fussballer, der sich mit Socia-Media-Posts auf politisch dünnem Eis bewegt. Auch Bayerns Noussair Mazraoui, Al-Ittihads Karim Benzema und Anwar El Ghazi von Mainz 05 haben sich über die sozialen Medien zum Nahost-Konflikt geäussert. El Ghazi wurde – genau wie Atal – nach seinem inzwischen wieder gelöschten Pro-Palästina-Post bei Instagram von seinem Arbeitgeber freigestellt. In seinem Post habe El Ghazi «in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten bezogen, die für den Verein so nicht tolerierbar war», hiess es vonseiten der Rheinhessen.

Der französische Fussballklub OGC Nice hat einen seiner Spieler wegen eines Pro-Palästina-Beitrages in den sozialen Netzwerken vorerst freigestellt. Wie der Tabellenzweite der Ligue 1 und Arbeitgeber des Schweizer Internationalen Jordan Lotomba am Mittwoch mitteilte, wurde der algerische Nationalspieler Youcef Atal «bis auf Weiteres» suspendiert. Dies sei das Ergebnis eines Gesprächs der Klubverantwortlichen mit dem 27 Jahre alten Defensivspieler nach dessen Rückkehr von Länderspielen mit Algerien.

