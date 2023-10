Englands Hoffnungsträger, damit «Football's coming home» endlich wahr wird: Jude Bellingham. Bild: www.imago-images.de

«Er ist schon jetzt ein Superstar» – Jude Bellingham begeistert die Fussballwelt

Dieser Spieler ist schlicht der Wahnsinn. Jude Bellingham beeindruckt in jeder Partie von Neuem. Der 20-jährige Engländer von Real Madrid hat alles, um ein ganz Grosser zu werden. Derzeit ist er der kompletteste Fussballer der Welt.

Dieses Tackling! Diese Technik! Dieser Speed! Diese Übersicht! In gut 15 Sekunden zeigt Jude Bellingham gegen Italien, weshalb alle Welt so sehr von ihm schwärmt. 1:1 steht es im EM-Qualifikationsspiel, als Italien vor dem englischen Tor auftaucht – 15 Sekunden später schlägt es auf der anderen Seite ein.

Rashfords Tor zum 2:1 für England ab 2:40 Min. Video: SRF

Als Rohdiamant war Jude Bellingham schon früh entdeckt worden. Als er im Sommer 2020 seinen Jugendklub Birmingham City verliess, geschah dies mit einer bemerkenswerten Randnotiz. Denn der englische Zweitligist entschied sich, dass Bellinghams Rückennummer 22 künftig nie mehr vergeben wird. Das ist erstens im Fussball eher selten und erstaunt zweitens umso mehr, weil der Mittelfeldspieler kurz zuvor erst seinen 17. Geburtstag gefeiert hatte.

Im Eiltempo zum Top-Spieler gereift

Wie gut dieser junge Bellingham war, sahen die Fans an seinem neuen Arbeitsort sehr schnell. Bei Borussia Dortmund benötigte er keinen langen Anlauf. Kreativität und Kampfkraft in einem: Bellingham schlug ein. Er entwickelte sich rasch zum Führungsspieler und verliess den BVB nach drei Jahren als Bundesliga-Spieler der Saison. Als er ging, war er noch keine 20 Jahre alt.

Kostproben seines Könnens: Jude Bellingham im Trikot von Real Madrid. Video: YouTube/Nino Productions

103 Millionen Euro blätterte Real Madrid für dieses aussergewöhnliche Talent hin, je nach Boni kann der Betrag noch um 30 Millionen Euro anwachsen. Doch das dürfte Real Madrid gerne bereit sein, auszugeben. Bei den «Königlichen» ist Bellingham der Dreh- und Angelpunkt und er zeigt all seine Fähigkeiten, die ihn zu einem so aussergewöhnlichen Spieler machen.

Bellingham scheint alles zu können

Nicht nur die Rückennummer 5, die er bei Real trägt, erinnert an Zinédine Zidane. Wie der französische Weltmeister von 1998 ist auch Jude Bellingham ein wahnsinnig kompletter Fussballer. Englands Führungstor gegen Italien zeigte, auf 15 Sekunden komprimiert, die ganze Palette seiner Skills.

Erst erobert Bellingham mit energischem Einsatz und einer perfekten Grätsche am eigenen Strafraum den Ball. Bellingham steht auf, läuft in den freien Raum, wird angespielt. Nun folgt mit dem ersten Ballkontakt ein feiner Lupfer über Gegenspieler Davide Frattesi, an dem er in der Vorwärtsbewegung mit viel Speed vorbeizieht. Der Lupfer wird zur Vorlage für sich selber und mit seiner zweiten Ballberührung lanciert er Marcus Rashford. Damit ist Bellinghams Aktion nicht vorbei. Nun kreuzt er vor Rashford, damit der den Platz erhält, um das 2:1 für England zu erzielen. Ein von A bis Z brillanter Konter.

«Er hat das Sagen»

Zu all den fussballerischen Kompetenzen, bei denen wohl das Dribbling und die Ballkontrolle herausragen, kommt eine weitere Gabe hinzu, die Bellingham von anderen abhebt: Er scheint ein geborener Leader zu sein. «Er ist eine natürliche Führungspersönlichkeit», lobt ihn Gary Lineker, der WM-Torschützenkönig von 1986. «Er hat das Sagen bei Real Madrid und auch im Nationalteam.» Sein Stürmer-Kollege Alan Shearer ergänzt im Podcast «The Rest is Football», Bellingham umgebe bereits eine Aura. «Er ist schon jetzt ein Superstar, dabei ist er noch so jung. Man kann nicht anders, als ein Fan von ihm zu sein.»

Sein Einstand bei Real Madrid war nicht von dieser Welt. Zehn Spiele hat Bellingham bislang bestritten – und dabei zehn Tore geschossen. Die offensivere Rolle als jene in Dortmund scheint ihm noch mehr zu behagen. Und mit Spielern wie Toni Kroos, Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Luka Modric oder Eduardo Camavinga hinter sich muss Bellingham nicht in jeder Aktion zuerst selber den Ball erobern.

In Madrid liegen die Fans Bellingham bereits zu Füssen. Bild: keystone

Lebenslänglich Real Madrid?

Bellingham ist bei Real Madrid auserkoren, eine Ära zu prägen. Und er selber hat das auch im Sinn, wie er nach Englands 3:1-Sieg gegen Italien sagte: «Ich möchte in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren in Madrid bleiben. Es gefällt mir dort sehr gut.» Den Druck, den das berühmte weisse Trikot auf die Schultern seines Trägers ausübt, spüre er sehr wohl: «Es ist eine Tatsache, dass ich liefern muss bei Real, sei es ein Tor, ein Assist oder eine spielentscheidende Leistung.»

Er sei schon in seiner noch kurzen Zeit in Madrid ein besserer Spieler geworden, sagte Bellingham. «Wenn man jeden Tag mit Spielern verbringt, die eine solche Mentalität und solche Qualitäten haben, dann bringt einen das geistig, körperlich und technisch auf ein neues Niveau.»

In England hoffen sie, dass dieser Effekt auf Bellinghams Kollegen im Nationalteam abfärbt. Einen wirklichen Weltstar, wie es Maradona, Pelé oder Zidane waren, habe England nie gehabt, betonte Experte Lineker und in seinen Worten schwang die Hoffnung mit, dass Bellingham eines Tages in einem Atemzug mit solchen Grössen genannt werden wird. Die «Three Lions» und ihre Anhänger träumen davon, dass Jude Bellingham im nächsten Sommer erneut in Hochform ist und das Team 2024 zur Europameisterschaft führt – dem ersten Titel Englands seit dem WM-Triumph 1966.