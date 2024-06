«So wird der Fussball lächerlich» – Dänen wettern nach EM-Out über den VAR

«Ich weiss nicht, ob wir mit den Händen hinter dem Rücken herumlaufen sollten. Er (David Raum, Anm. d. Red.) ist einen halben Meter von mir entfernt und spielt den Ball an meine Hand. Ich weiss nicht, was ich sonst tun soll. Irgendetwas stimmt im Moment nicht mit den Regeln. In der Premier League würde so etwas nie und nimmer geahndet werden. Wie so etwas in einem der wichtigsten Spiele entschieden werden kann, verstehe ich nicht.»