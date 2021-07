Sport

Fussball

EM 2020: Dänemark-Fans berichten von englischen Spuckattacken gegen Kinder



Bild: keystone

Dänemark-Fans berichten von englischen Spuckattacken gegen Kinder

Die englischen Fans bei der EM polarisieren. Zum einen sorgen sie bei den Spielen für eine Stimmung, die während der Geisterspiele vermisst wurde. Zum anderen tanzen einige von ihnen völlig aus der Reihe.

Ein Artikel von

Am Samstag bestrafte die Uefa den englischen Fussballverband FA für das Verhalten einiger Fans beim EM-Halbfinale gegen Dänemark. 30'000 Euro müssen gezahlt werden für den Einsatz eines Laserpointers gegen Torwart Kasper Schmeichel, die Störungen während der dänischen Nationalhymne und das Zünden von Feuerwerkskörpern.

Es sind nicht die ersten Vergehen von englischen Anhängern beim Turnier. Schon in vorherigen Spielen buhten sie bei den Nationalhymnen anderer Länder oder machten sich über weinende Fans des besiegten Gegners lustig, selbst wenn diese noch Kinder waren.

Die Sympathien nicht-englischer Fans sind bei diesem Turnier klar verteilt.

«Wir mussten ihm die Farbe aus dem Gesicht wischen»

Nun berichten dänische Besucher des Halbfinals im Wembley-Stadion von weiteren Verfehlungen der «Three-Lions»-Anhänger. Der Sonntagszeitung «The Observer» erzählte eine in England lebende Dänin, dass ihr neun Jahre alter Sohn ausgebuht wurde. «Er hatte von uns die dänische Flagge ins Gesicht gemalt bekommen, einen Wikingerhut auf dem Kopf und trug ein Dänemark-Trikot. Wir mussten ihm die Farbe aus dem Gesicht wischen und seine Kleidung verdecken, damit die Beleidigungen aufhörten. Ich bin völlig schockiert aufgrund des Verhaltens einzelner Fans, besonders einem Kind gegenüber.»

Eine andere Frau berichtete dem «Guardian», dass ein Fan versuchte, ihr ihre Dänemark-Fahne zu entreissen. Als sie diese nicht abgeben wollte, wurde an ihren Haaren gezogen. Ein anderer Mann berichtete sogar von Spuckattacken. «Es war beängstigend und wir fühlten uns wie in einem Kriegsgebiet, in dem es nur eine Frage der Zeit war, bis jemand auf uns losgegangen wäre. Wir sahen, wie englische Fans Kinder anspuckten.»

Bild: keystone

Southgates Aufruf

Bereits am Donnerstag berichtete eine dänische Familie im «Evening Standard» davon, wie sie in einem Bus von England-Fans attackiert wurden. Der neunjährige Sohn floh dabei ins Obergeschoss des Busses, während sein Vater in den Bauch geschlagen wurde.

Auch wegen dieser Vorkommnisse bat Englands Nationaltrainer Gareth Southgate die Fans seiner Mannschaft darum, sich friedlich zu verhalten und unter anderem das Ausbuhen der gegnerischen Hymne zu unterlassen: «Wir sollten respektvoll sein. Wir können sie während des Spiels mit den Gesängen einschüchtern, aber die Hymne ist etwas anderes.»

Beim EM-Finale wird der Grossteil der anwesenden Fans aus England kommen. Aus Italien sind 7'000 Anhänger dabei.

Verwendete Quellen:

(t-online/BZU)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der EM 2020 1 / 101 Die besten Bilder der EM 2020 quelle: keystone / justin tallis Wenn im Büro nur noch die EM regiert Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter