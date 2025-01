Auf den ersten Blick nur ein kleines Dorf, aber in Wahrheit ist dort ein Fussballverein zu Hause, der grösser als der FC Basel ist. Bild: KEYSTONE

Viraler Sturm um den FC Balzers nimmt neue Züge an – und dieser nähert sich dem Europacup

Ein liechtensteinischer Verein aus der 2. Liga interregional hat plötzlich mehr Abonnenten auf Instagram als der FC Basel und die Young Boys. Was wie eine ausgedachte Geschichte klingt, ist tatsächlich passiert. Und der Erfolgszug durchs Internet des FC Balzers dank eines argentinischen Influencers nimmt noch immer kein Ende.

Es ist erst rund eine Woche her, dass der argentinische Influencer Valen Scarsini sich das Ziel setzte, den «Klub mit der kleinsten Fangemeinde der Welt» grosszumachen und seine rund 250'000 Follower einspannte. Mit seinem Video, das in den sozialen Medien weit über seine Fans hinaus viral ging, trat er eine grosse Welle los. Mittlerweile hat der FC Balzers über 400'000 Follower auf Instagram – zuvor waren es nur gut 1000.

So hat das Jahr 2025 schon nach wenigen Tagen seine erste verrückte Fussballgeschichte. Der fünftklassige Klub aus Liechtenstein hat nun mehr Follower als der grosse FC Basel oder einige Bundesligisten wie Union Berlin oder Mainz. Zu den «Fans» zählen auch Stars wie der südamerikanische Musiker Bizarrap, der auf Spotify knapp 30 Millionen Hörerinnen und Hörer hat. Dieser kommentierte unter einem Post des Klubs: «Ich folge Balzers überallhin.»

Nun machte sich Scarsini – der Ursprung des viralen Sturms um den kleinen Klub – auf Einladung des FC Balzers auf die Reise nach Liechtenstein. Am Sonntagabend teilte der Argentinier ein Video von seinem ersten Zwischenhalt in Brasilien, von dort geht es weiter nach London und dann ins «Ländle», wo er den Verein und die Ortschaft besuchen will.

Und währenddessen wird der Hype noch immer grösser. So gab es auch schon eine Anfrage eines mexikanischen Erstligisten für ein Testspiel und es meldeten sich viele Spieler für ein mögliches Probetraining.

Der Fünftligist selbst hat mittlerweile auch einen eigenen TikTok-Kanal und dort mehrere Grussbotschaften für die vielen neuen südamerikanischen Fans auf Spanisch veröffentlicht. Ausserdem unterhält er diese auch mit lustigen Videos.

Diese machen bei dem Spass mit und sorgen mit immer mehr Videos und Memes ebenfalls für einige Schmunzler. Hier für dich einige der besten Schmankerl aus dem Internet:

«Meine Mutter hat mir das Leben geschenkt, der FC Balzers ist mein Lebensgrund.» Kommentar unter einem TikTok-Video

Schon bald im Europacup?

Sportlich gesehen könnte Balzers ebenfalls eine kleine Sensation schaffen. Der Klub ist nur noch zwei Siege vom europäischen Geschäft entfernt. Im Liechtensteiner Cup steht der FCB nach dem Sieg gegen den FC Ruggell im Halbfinale. Gegner im Halbfinale ist der FC Ruggell 2 (ja, die zweite Mannschaft des FC Ruggell nimmt auch am Cup teil).

Im Finale wird höchstwahrscheinlich der FC Vaduz warten. Der Challenge-League-Klub spielt im Halbfinale gegen Eschen/Mauren. Balzers konnte den Cup bisher elfmal gewinnen, der letzte Triumph gelang allerdings vor über 25 Jahren im Jahr 1997. Mit einem Titelgewinn würde Balzers an der Conference-League-Qualifikation teilnehmen.

Aktuell ist der FC Balzers noch in der Winterpause; das nächste Meisterschaftsspiel steht am 15. März an, dann ist der FC Gossau auf dem Sportplatz Rheinau zu Gast. Mal sehen, wie viele der neuen Fans ihren Klub dann tatsächlich auch vor Ort unterstützen. Nach der Hinrunde steht Balzers auf dem sechsten Platz und ist elf Punkte hinter dem Leader FC Widnau. (riz)