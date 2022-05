Sängerin Cabello wegen Fussball-Fans frustriert: «Ich kann es nicht fassen»

Wie «The Liverpool Echo» berichtet , meldete sich die US-Sängerin zwei Stunden nach dem Abpfiff des Finals zum Vorfall zu Wort. Cabello verfasste zwei Tweets, in welchem sie sich über das Verhalten der Fans beschwerte. «Ich habe meine Performance nochmals angeschaut und kann es nicht glauben, dass Leute ihre Vereinslieder so laut während meinem Auftritt gesungen haben», so die 25-Jährige. «Mein Team und ich haben unermüdlich lange Zeit daran gearbeitet, um die richtigen Vibes zu bringen und eine gute Show abzuliefern.»

Es war ihr grosser Auftritt vor einem Mega-Publikum, aber diesen hatte sie sich sicher ganz anders vorgestellt. US-Sängerin Camila Cabello eröffnete am Samstagabend den Champions-League-Finalabend in Paris, doch wurde sie während ihrer Performance nicht etwa mit Applaus vom Publikum bedacht.

Paris war vor dem Champions-League-Final, der am Samstagabend im Stade de France stieg, fest in Hand der Liverpooler Fans. Rund 60'000 von ihnen waren in die französische Hauptstadt gereist, obwohl offiziell nur 20'000 Tickets an die «Reds-Fans» verteilt wurden.