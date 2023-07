Kim Min-Jae soll in Zukunft die Bayern-Defensive stabilisieren. Bild: keystone

Was Bayern-Neuzugang Kim Min-Jae kann und warum sein Transfer ein Risiko ist

Lukas Grybowski / watson.de

Nun sind es also erneut 50 Millionen Euro, die der FC Bayern in seine Defensive investiert. In Summe macht das 282 Millionen Euro, die der deutsche Rekordmeister in den vergangenen vier Jahren für neue Abwehrspieler ausgegeben hat. Hinzu kommt der erst kürzlich vom BVB ablösefrei verpflichtete Raphaël Guerreiro.

Nur für eine stabile Abwehr hat das in den vergangenen Jahren nicht gesorgt. In der Bundesliga kassierten die Münchner in 34 Spielen 38 Gegentore. In den Jahren davor waren es 37, 44 und 32. Im Schnitt fast immer eins pro Spiel: selbst mit Manuel Neuer im Tor.

Aufgefangen hat das in der Liga stets die Offensive, die jedes Jahr über 90 Tore erzielte. Doch gerade beim Champions-League-Aus gegen Manchester City im Frühjahr wurde deutlich, wie dringend die Münchner eine stabile Abwehr brauchen, um mit den europäischen Top-Teams mitzuhalten.

Mit Kim Min-Jae, der vom italienischen Meister SSC Neapel an die Isar wechselt, soll sich das nun wieder ändern. Doch wie kann der 26-Jährige, der in seiner Heimat den Spitznamen «Monster» trägt, dem FC Bayern tatsächlich helfen?

FC Bayern: Kim macht pro Spiel «20 unglaubliche Dinge»

Dass Kim die Qualität hat, in einer europäischen Top-Liga zu bestehen, hat er in der vergangenen Saison unter Beweis gestellt. Direkt im ersten Jahr nach seinem Wechsel von Fenerbahçe Istanbul zum SSC Neapel war er einer der Stützen des Meisterteams. Zudem wurde er als Defensivspieler der Saison ausgezeichnet.

Die Frage ist nur: Wie lang braucht er, um sich an das neue Land, die neue Sprache und das neue Team anpassen? Bisher gelang ihm das immer äusserst schnell. Denn auch nachdem ihn Fenerbahçe im Sommer 2021 aus China geholt hatte, wurde er auf Anhieb zum Stammspieler und hatte einen grossen Anteil an der Vizemeisterschaft.

Nun dürfen die Bayern-Bosse hoffen, dass sich Kim in München ähnlich gut zurechtfindet. Denn der kopfballstarke Innenverteidiger überzeugt auch trotz seiner Körpergrösse von 1,90 Meter mit seiner Schnelligkeit und einer guten Zweikampfführung am Boden. Das sorgte dafür, dass der SSC Neapel auf dem Weg zur Meisterschaft in 38 Spielen lediglich 28 Gegentore bekam. Das letzte Mal, dass der FC Bayern in einer Saison weniger als 30 Gegentore bekam, war in der Saison 2017/18.

Kim Min-Jae konnte in der vergangenen Saison mit Napoli die italienische Meisterschaft gewinnen. Bild: keystone

Doch nicht nur in seiner Hauptaufgabe der Defensive besticht Kim. Auch im offensiven Spielaufbau beteiligte er sich in der vergangenen Saison immer wieder. In den euro­päi­schen Top-Ligen landete er im Ranking mit den meisten angekommen Pässen auf Rang drei. Diese Zuspiele waren jedoch nicht immer nur Pässe zu seinem Abwehrpartner oder Torhüter.

In Europas Top-Ligen war Kim in der abgelaufenen Spielzeit der Spieler mit den meisten progressiven Pässen. Kim gilt als kreativer Spieler im Aufbau und könnte so die erhoffte Entlastung für das zentrale Mittelfeld um Joshua Kimmich und Leon Goretzka bringen.

«Er macht pro Spiel mindestens 20 unglaubliche Dinge. Wenn er mit dem Ball am Fuss losläuft, ist er innerhalb von fünf Sekunden im gegnerischen Strafraum», sagte beispielsweise Luciano Spalletti, der Neapel als Trainer zur Meisterschaft führte und danach zurücktrat.

FC Bayern: Kim bringt besonderen Mehrwert abseits des Platzes

Denn dass die Bayern neben Matthijs de Ligt einen zweiten verlässlichen Innenverteidiger brauchen, der das Spiel eröffnen kann, wurde besonders beim Aus gegen Man City deutlich. Dayot Upamecano zeigt in dieser Hinsicht zwar gute Ansätze, doch die Verunsicherung nach seinem Ballverlust, der zum zwischenzeitlichen 2:0 führte, war ihm in jeder Aktion danach anzumerken.

Zwar könnte neben de Ligt auch Benjamin Pavard in diese Rolle schlüpfen, doch der Franzose möchte die Bayern eigentlich im Sommer verlassen.

Die grosse Frage ist lediglich, ob Kim mehr ist, als ein One-Season-Wonder. Bisher ging es für den Südkoreaner seit seinem Wechsel nach Europa konstant nach oben. Jetzt gilt es, dass er seine Leistungen auf internationalem Top-Niveau bestätigen muss.

Für Vitor Perreira, seinen ehemaligen Trainer in Istanbul, steht das ausser Frage:

«Ich habe keinen Zweifel daran, dass er ein weltweiter Massstab, ein Weltstar auf seiner Position werden wird. Kim hat auch eine grosse Persönlichkeit mit dem Ball am Fuss, kann beidfüssig spielen und ist richtig stark im Spielaufbau. Er ist mental sehr schnell, weshalb er gute Entscheidungen im Passspiel trifft und viele Abwehr-Situationen vorhersieht. Dank seiner Geschwindigkeit verteidigt er auch Konter stark.»

Will der FC Bayern auf Dauer international konkurrenzfähig bleiben, darf sich die erschreckende Transferbilanz in Sachen Abwehrspieler nicht noch länger hinziehen. Schon mit dem Abgang von Lucas Hernandez, der mit grossen Vorschusslorbeeren für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid geholt wurde und nun für rund 50 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechselt, haben sie sich in München finanziell keinen Gefallen getan. Zumal der Franzose immer wieder mit Verletzungen ausfiel und ganze 65 Spiele verpasste.

Eine Problematik, die sich bei Kim wohl nicht ergeben dürfte. Im vergangenen Jahr in Neapel fiel er wegen Wadenproblemen lediglich einmal für drei Tage aus.

Doch aus einem Grund dürfte sich die Verpflichtung von Kim schon jetzt gelohnt haben: Mit dem Transfer zum FC Bayern dürfte die internationale Vermarktung des Klubs im asiatischen Raum und natürlich besonders in Südkorea einen enormen Schub bekommen. Dort engagiert sich Kim bereits seit vielen Jahren für soziale Projekte.