Xhaka-Traumkiste bei Leverkusens Meister-Gala +++ Liverpool und Arsenal verlieren

Bundesliga

Leverkusen – Bremen 5:0

Jetzt gibt es nichts mehr daran zu rütteln: Bayer 04 Leverkusen ist zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte Fussballmeister. Der immer noch in allen Wettbewerben ungeschlagene Klub war so überlegen, dass er den Titel bereits in der sechstletzten Runde unter Dach und Fach stellen konnte.

Trainer Xabi Alonso wirbelte gegen Werder Bremen die Startelf gehörig durcheinander. Granit Xhaka blieb in der ersten Elf – und der Schweizer Nati-Captain krönte seine Saison mit dem zweiten Saisontor. Aus rund 23 Metern hämmerte Xhaka den Ball nach einer Stunde mit dem linken Fuss zum 2:0 ins Netz.

Auch wenn sich das Ende der ungeteilten Dominanz von Bayern München letzte Saison mit dem nur ganz knapp errungenen Titel etwas angekündigt hatte, so war der Serienmeister trotzdem als grosser Favorit in diese Spielzeit gestartet. Dortmund und Leipzig wurde am ehesten zugetraut, Harry Kane und Co. ein Bein zu stellen. Leverkusen ging mit einer Wettquote, die 45 Mal den Einsatz garantierte, ins Meisterrennen.

Aber in den letzten Monaten stimmte alles beim neuen Champion. Auf jede Herausforderung hatte Leverkusen eine Antwort parat. Den zwischenzeitlichen Ausfall des bis zur Winterpause überragenden Topskorers Victor Boniface kompensierte Leverkusen unter anderem durch Tore des Rückkehrers Patrik Schick. Mehrmals kamen Siege erst in der Schlussphase zustande. Mit zunehmend breiter Brust zog Leverkusen sein Spiel durch und steht nach 43 Saisonspielen weiterhin ohne Niederlage da (38 Siege und 5 Remis).

Der Meister-Platzsturm nach dem Schlusspfiff. Bild: keystone

Schon nach dem 4:0 in der 83. Minute stürmten einige Fans das Feld, verliessen es aber recht rasch wieder, so dass die Partie problemlos zu Ende gespielt werden konnte. Nach dem Schlusspfiff gab es dann kein Halten mehr, schliesslich hatte Bayer Leverkusen seit dem Pokalsieg 1993 auf einen Titel gewartet.

Bayer Leverkusen – Werder Bremen 5:0 (1:0)

Tore: 25. Boniface (Penalty) 1:0. 60. Xhaka 2:0. 68. Wirtz 3:0. 83. Wirtz 4:0. 90. Wirtz 5:0. - Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka (bis 77.).

Darmstadt – Freiburg 0:1

Für Aufsteiger Darmstadt 98 geht es nach einer Saison wohl wieder eine Liga tiefer. Fünf Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz zwölf Punkte. Der Japaner Ritsu Doan entschied die Partie mit seinem Treffer kurz vor der Pause für die Freiburger, die nach wie vor im Rennen um einen Platz im internationalen Geschäft mitmischen.

Darmstadts Torhüter Schuhen ist nach Doans Schuss geschlagen. Bild: www.imago-images.de

Darmstadt 98 – SC Freiburg 0:1 (0:1)

Tor: 36. Doan 0:1. – Bemerkungen: SC Freiburg ohne Serge Müller (nicht im Aufgebot).

Premier League

Liverpool – Crystal Palace 0:1

Der 20. Meistertitel rückte für Liverpool etwas weg. Das Team von Jürgen Klopp unterlag in der 33. Runde der Premier League Crystal Palace vor heimischem Publikum 0:1.

Liverpool hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz und auch mehr Abschlüsse. Es war jedoch der von Oliver Glasner trainierte Gast aus London, der in der 14. Minute durch Eberechi Eze das einzige Tor der Partie erzielte.

Torschütze Eze lässt sich feiern. Bild: keystone

Nach dem zweiten Unentschieden in Folge hat Liverpool zwei Punkte Rückstand auf Manuel Akanjis Manchester City, das am Samstag Luton Town 5:1 abfertigte.

Liverpool – Crystal Palace 0:1 (0:1)

Tor: 14. Eze 0:1.

Arsenal – Aston Villa 0:2

Arsenal ging erstmals in diesem Jahr in der Premier League als Verlierer vom Platz, Die Londoner unterlagen vor heimischem Publikum Aston Villa im Spitzenspiel 0:2. Die «Gunners» verpassten es, in der überlegen geführten ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Die beiden Gegentreffer fielen erst in den Schlussminuten.

Arsenal – Aston Villa 0:2 (0:0)

Tore: 84. Bailey 0:1. 87. Watkins 0:2.

Serie A

Die AC Milan wendete die erste Meisterschaftsniederlage seit Mitte Februar spät ab. Noah Okafor traf nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum 3:3.

Milan holte zwei Mal einen 2-Tore-Rückstand auf. Dank des sechsten Saisontreffers von Okafor bleibt der Abstand des zweitplatzierten Milan auf Juventus (0:0 gegen Torino) und Bologna (0:0 gegen Monza) bei sechs respektive zehn Punkten. Yann Sommer kann mit Inter Mailand am Abend (ab 20:45 Uhr) einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel machen.

Sassuolo – AC Milan 3:3 (2:1)

Tore: 4. Pinamonti 1:0. 10. Lauriente 2:0. 20. Leão 2:1. 53. Lauriente 3:1. 59. Jovic 3:2. 84. Okafor 3:3 – Bemerkungen: Milan mit Okafor (ab 82.).

Napoli – Frosinone 2:2 (1:0)

Tore: 16. Politano 1:0. 50. Cheddira 1:1. 63. Osimhen 2:1. 73. Cheddira 2:2. – Bemerkungen: 30. Soule (Frosinone) verschiesst Penalty. 98. Gelb-Rote Karte Rui (Napoli).

La Liga

Las Palmas – FC Sevilla 0:2 (0:1)

Tore: 43. En Nesyri 0:1. 93. Lukebakio 0:2. – Bemerkungen: Sevilla ohne Sow (verletzt). 6. Rote Karte gegen Coco (Las Palmas).

Ligue 1

Clermont – Montpellier 1:1 (1:0)

Tore: 45. Muhammed Cham (Penalty) 1:0. 56. Coulibaly 1:1. – Bemerkungen: Montpellier mit Omeragic, ohne Hefti (Ersatz).

Le Havre – Nantes 0:1 (0:0)

Tor: 93. Bamba 0:1. – Bemerkungen: Nantes ohne Cömert (gesperrt).

