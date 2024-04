Am Ende eine Gala – St.Gallen schafft es für einmal, nicht einzubrechen

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Eisballett in Moskau – Ronaldo tanzt selbst auf Schlamm und Eis

Rüfenacht provoziert Biel-Topskorer Nüssli vor Spielbeginn so lange, bis es kracht

Bitcoin verursacht Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr – fast doppelt so viel wie die Schweiz

Wie Christian Wolf seine Freundin zurück in die Essstörung treibt

VfB weiter on fire, Bayern und BVB gewinnen – Schär trifft bei Newcastle-Sieg

Bayer Leverkusen kann frühestens morgen Sonntag erstmals Deutscher Meister werden. Von Rekordmeister Bayern München gab es keine (weitere) Schützenhilfe, er setzte sich zuhause gegen den Abstiegskandidaten Köln durch. Die Bayern taten sich lange schwer. Raphaël Guerreiro erlöste sie erst in der 65. Minute, nach einem Corner traf er herrlich per Weitschuss ins hohe Eck. Thomas Müller sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand.